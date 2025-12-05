Topul celor mai sigure țări din lume în 2025. Pe ce loc se află România

Într-un an marcat de conflicte, cinci națiuni continuă să se claseze printre cele mai pașnice din lume.

În 2025, războaiele globale s-au intensificat, securitatea frontierelor s-a înăsprit, iar tensiunile comerciale continuă să crească. Potrivit Indicelui Global al Păcii (GPI) din 2025, numărul conflictelor între state a atins cel mai înalt nivel de după cel de-al Doilea Război Mondial, transmite BBC.

Cu toate acestea, unele națiuni continuă să acorde prioritate păcii. Clasamentul GPI, elaborat de Institutul pentru Economie și Pace, a întocmit topul în funcție de 23 de indicatori, de la conflicte externe și cheltuieli militare până la măsuri de siguranță și securitate, cum ar fi terorismul și omuciderea.

Clasamentul include 163 de state și teritorii independente în funcție de nivelul lor de pace, acoperind 99,7% din populația lumii.

Rusia este, pentru prima dată, cea mai puțin pașnică țară din lume, conform clasamentului. Țara condusă de Vladimir Putin este pe locul 163, după Ucraina și Sudan, cu un conflict în curs de desfășurare.

Topul celor mai sigure țări din lume

În acest clasament al GPI, România este plasată în rândul țărilor cu un nivel ridicat de siguranță. Cu toate astea, țara noastră pe poziția 38, la egalitate cu Vietnamul, și se află la mare distanță de Bulgaria, care este pe locul 29.

Clasată pe primul loc din 2008, Islanda rămâne cea mai pașnică națiune din lume, lider în toate cele trei domenii: siguranță și securitate, conflicte continue și militarizare. A înregistrat chiar și o îmbunătățire de 2% în acest an, mărind decalajul față de țara de pe locul doi în listă.

Clasamentul celor mai sigure țări din lume. Culoarea verde închis înseamnă cel mai ridicat nivel de siguranță, verde deschis un nivel ridicat, iar galben nivel mediu.

Pe locul doi se află Irlanda, care, deși marcată de conflicte pe tot parcursul secolului XX, țara continuă să pună pacea pe primul plan. A obținut scoruri deosebit de mari pentru reducerea militarizării de la an la an și s-a clasat printre țările cu cele mai puține conflicte interne și internaționale în curs. De asemenea, s-a clasat în top 10 în ceea ce privește siguranța și securitatea socială, cu un nivel scăzut al percepției asupra criminalității și violenței.

Următoarea clasată în top este Noua Zeelandă, care a urcat două locuri, ajungând pe poziția a treia, datorită îmbunătățirilor în domeniul siguranței și securității, precum și reducerii numărului de manifestații și a impactului terorismului.

Fiind o națiune insulară din Pacific, geografia Noii Zeelande îi oferă o protecție naturală împotriva conflictelor externe, dar și politicile sale interne le conferă locuitorilor un sentiment de pace.

„Legile privind armele de foc din Noua Zeelandă sunt printre cele mai stricte din lume, ceea ce contribuie în mod cert la sentimentul de siguranță”, a declarat Mischa Mannix-Opie, directorul departamentului de experiență clienți al firmei de relocare Greener Pastures, care a trăit toată viața în Noua Zeelandă.

Austria a coborât cu o poziție în acest an, ajungând pe locul patru, dar continuă să ocupe un loc fruntaș în toate domeniile. La fel ca Irlanda, Austria adoptă o politică de neutralitate prevăzută în Constituție, care îi interzice să adere la alianțe militare precum NATO. Acest lucru permite țării să își concentreze atenția și resursele pe plan intern. Austria este urmată de Elveția.