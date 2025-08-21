Top cei mai buni mici din București. Unde să te duci când e prea mare coada la Obor

Micii au o istorie interesantă și bogată în București, unde sunt, totuși, un preparat emblematic pentru oraș.

Legendele – două mari și late – ne spun că micii au apărut în București la hanul „La Iordachi” unde ar fi fost improvizați într-un moment de criză de intestine pentru cârnați, lipsă care l-a forțat pe bucătar să fie inventiv, așa că a pus carnea tocată direct pe grătar. Cât despre nume, jurnalistul Nicolae T. Orășanu ar fi cel care i-ar fi botezat „mititei”.

Tot o legendă ne mai spune că primul restaurant unde găseai mici în meniu ar fi fost „Caru’ cu bere”, asta la 1902, iar aici se făceau doar din carne de vită.

Cum, necum, au răzbit spectaculos până în zilele noastre, și ele cu epocile lor de mici faimoși.

A fost îndelungata eră a micilor făcuți în Băneasa, de nea Sandu Cocoșatu, unde era veșnic o coadă imensă.

Este prezentul dominat de micii din Obor, dar mai sunt alte locuri în București unde poți să găsești mititei delicioși.

