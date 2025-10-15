Topul țărilor cu cei mai mulți milionari în 2025. Cine domină în Europa

În 2025, la nivel global, 60 de milioane de adulți erau milionari în dolari. SUA și China, împreună, au jumătate din toți milionarii lumii, potrivit clasamentului Global Wealth Report, realizat anul acesta, citat de Visual Capitalist.

Dacă populația milionarilor lumii ar fi de 10 persoane, patru ar locui în America, una în China, iar restul în întreaga lume.

În total, acest grup deține o avere de 226 de trilioane de dolari, împărțită între 60 de milioane de persoane. În timp ce averea a crescut semnificativ pe piețele emergente, susținută de o creștere economică puternică, America continuă să-și mențină controlul asupra averii globale, notează sursa citată.

Top 10 țări cu cei mai mulți milionari

Potrivit clasamentului, America, China și Franța găzduiesc cele mai mari populații de milionari, având împreună mai mult de jumătate din totalul global.

Statele Unite domină topul: în țara condusă de Donald Trump trăiesc 23,8 milioane de persoane milionare în dolari. Pe locul 2 se află China, unde trăiesc 6,3 milioane (aproximativ 10% din total).

A doua cea mai mare economie a lumii este urmată de Franța, cu 2,9 milioane de milionari. Țara condusă de Emmanuel Macron are cel mai mare număr de milionari din Europa. Aici trăiește inclusiv unul dintre cei mai bogați oameni din lume, Bernard Arnault, fondatorul și CEO-ul gigantului de produse de lux LVMH,

Urmează Japonia și Germania, care numără fiecare câte 2,7 milioane de cetățeni milionari.

Pe locul 5 se află Marea Britanie (2,6 milioane), urmată de Canada (2,1 milioane). Ultimele trei poziții sunt ocupate de Australia (1,9 milioane), Italia (1,3 milioane) și Coreea de Sud (1,3 milioane).

În ce orașe trăiesc bogații lumii

În SUA, în general, New York City, Los Angeles și zona golfului San Francisco sunt cele mai bogate orașe ale țării, urmate de Chicago și Houston.

În ceea ce privește China, din 2014, numărul milionarilor a crescut cu 124% în Shenzhen, unde își au sediul giganții din domeniul tehnologiei, precum Tencent și Huawei.