Topul țărilor europene cu cele mai mari cheltuieli militare

În 2024, cheltuielile pentru apărare ale statelor membre au ajuns la 343 de miliarde de euro, în creștere pentru al zecelea an consecutiv . În 2025, se preconizează că acestea vor ajunge la aproximativ 381 de miliarde de euro. Cheltuielile pentru apărare în 2024 au crescut cu 19% față de anul precedent și cu 37% față de 2021.

Acest text este un fragment din newsletterul „EconoMix”, pe care jurnalistul Dan Popa îl trimite în fiecare joi dimineață. Te poți abona aici:

În 2024, cheltuielile pentru apărare au crescut la 1,9% din PIB-ul statelor membre ale UE , față de 1,6% în 2023. În 2025, se preconizează că acestea vor ajunge la aproximativ 2,1%.

Cheltuielile pentru achizițiile de echipamente de apărare au crescut cu 39% față de 2023, cheltuielile cu achizițiile ajungând la 88 de miliarde EUR în 2024. Achizițiile de echipamente de apărare reprezintă peste 80% din investițiile în apărare

În 2025, cheltuielile preconizate pentru achiziționarea de echipamente de apărare vor depăși probabil 100 de miliarde de euro.

Având în vedere tensiunile și conflictele globale în creștere, bugetul militar al Statelor Unite ajunge la o sumă uriașă, de 997 de miliarde de dolari. Aceasta este o sumă de aproape patru ori mai mare decât bugetul Chinei, care este de aproximativ 314 miliarde de dolari.

Ca să punem asta în perspectivă, bugetul militar al SUA este chiar mai mare decât întregul PIB al Poloniei, care este de 979 de miliarde de dolari și se clasează pe locul 20 în topul economiilor lumii în acest an. Se pare că cheltuielile militare sunt în creștere în întreaga lume, în special în Europa și Orientul Mijlociu, pe măsură ce țările răspund provocărilor continue.

Dacă analizăm mai atent cheltuielile militare, primele cinci țări care cheltuiesc cel mai mult și-au mărit bugetele în ultimul an, acestea reprezentând aproximativ 60% din totalul cheltuielilor militare globale. Împreună, cheltuielile lor au ajuns la 1,635 trilioane de dolari!

SUA conduce clasamentul, reprezentând 37% din cheltuielile militare mondiale, în timp ce China urmează cu 12%. Aceasta înseamnă că aceste două țări reprezintă împreună peste jumătate din bugetul militar mondial!

În Europa, Germania a făcut un salt notabil în ceea ce privește cheltuielile militare, crescând cu 28% până la 88,5 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă aproximativ 1,9% din PIB-ul său. Acest lucru plasează Germania pe locul patru în topul celor mai mari cheltuitori militari la nivel global, față de locul șapte anul trecut, și, pentru prima dată de la reunificare, deține acum titlul de cel mai mare cheltuitor militar din Europa Centrală și de Vest. O evoluție impresionantă!

Datele privind cheltuielile de apărare ale statelor membre se bazează pe cifrele Agenției Europene de Apărare.

