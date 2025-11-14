Tot mai mulți germani ajung să fie supraîndatorați, după ani de prosperitate economică: „Riscă să devină o problemă majoră”

Persoane plimbându-se în jurul Porții Brandenburg din Berlin, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Germaniei, FOTO: Salvatore Conte / Dreamstime.com

Supraîndatorarea în rândul adulților germani este din nou în creștere după ani de declin, un efect al slăbiciunii economice și creșterii costului de trai care pun presiune pe finanțele gospodăriilor, arată datele publicate vineri de agenția de credit Creditreform și citate de Reuters.

Aproximativ 5,67 milioane de persoane cu vârsta peste 18 ani sunt acum supraîndatorate în Germania, numărul crescând cu 111.000 comparativ cu 2024. Creșterea de 2% față de anul trecut ridică rata globală a supraîndatorării populației germane de la 8,09% la 8,16%.

Supraîndatorarea este definită ca situația în care cheltuielile totale depășesc veniturile unei persoane sau gospodării.

„Inversarea de tendință a sosit și era de așteptat”, a declarat pentru Reuters Patrik-Ludwig Hantzsch, directorul departamentului de cercetare economică din cadrul Creditreform. El spune că situația se datorează în parte scăderii rezervelor de economii, chiar dacă în ultimii ani germani au fost prudenți în cheltuielile lor din cauza mai multor crize.

Datele Creditreform arată că creșterea afectează aproape toate grupele sociale, inclusiv gospodăriile cu venituri medii care încearcă să-și mențină nivelul de trai prin consum amânat.

Tinerii adulți sub 30 de ani și seniorii de peste 60 de ani sunt deosebit de vulnerabili – primii din cauza cheltuielilor finanțate prin credit și a achizițiilor online, iar ceilalți din cauza creșterii costurilor de trai și a stagnării pensiilor.

Creditreform a avertizat că situația s-ar putea agrava în 2026, întrucât ratele ridicate ale dobânzilor, o piață a muncii mai slabă și inflația persistentă apasă asupra consumatorilor.

„Supraîndatorarea riscă să redevină o problemă socială majoră”, a spus Hantzsch.

Problemele continuă pentru cea mai mare economie din europa

Datele oficiale publicate la sfârșitul lunii octombrie arată că Produsul Intern Brut al Germaniei a stagnat în trimestrul al treilea al anului.

Stagnarea PIB-ului a fost în linie cu prognozele, după ce economia Germaniei s-a contractat cu 0,3% în trimestrul anterior, într-un context în care cererea globală slabă și taxele vamale la import impuse de Statele Unite au afectat exporturile Germaniei.

Oficiul Federal de Statistică de la Berlin a declarat că Germania a fost ferită de recesiune, situație definită ca două trimestre consecutive de scădere economică, datorită creșterii investițiilor corporative, în special în echipamente.

„Șocul taxelor vamale americane și competiția intensă cu China vor continua să îngreuneze situația industriilor orientate spre export”, a declarat la sfârșitul lunii trecute Alexander Krueger, economist-șef la Hauck Aufhaeuser Lampe.

Germania se așteaptă la o creștere economică minusculă în 2025

La începutul lunii trecute, ministerul german al economiei a revizuit ușor în sus prognoza de creștere pentru 2025, la 0,2%, și a estimat o creștere de 1,3% în 2026 și 1,4% în 2027.

Speranțele privind creșterea au fost alimentate în principal de promisiunea cancelarului german Friedrich Merz de a majora substanțial cheltuielile pentru infrastructură și apărare. Însă aceste măsuri durează mai mult decât se anticipa pentru a se traduce în îmbunătățiri concrete.

„Pachetul fiscal al guvernului german nu este de așteptat să impulsioneze economia decât anul viitor, însă nu va fi sustenabil din cauza lipsei reformelor”, a declarat Joerg Kraemer, economist-șef al Commerzbank.

Șomajul persistent ridicat, care a ajuns la 3,02 milioane în august – cel mai mare nivel din ultimul deceniu – reprezintă un motiv suplimentar de îngrijorare.

Taxele vamale americane s-au adăugat unui lung șir de probleme care au măcinat economia Germaniei în ultimii ani, de la relansarea economică dificilă după pandemia de COVID-19, tăierea importurilor energetice din Rusia, o criză a domeniul construcțiilor și slăbiciunea care a afectat sectorul auto european.

Toate acestea au făcut ca economia Germaniei, supranumită ani de zile „motorul economic al UE”, să se contracteze în 2024 pentru un al doilea an la rând, o situație nemaiîntâlnită de la începutul anilor 2000.

