„Tot văd numele meu invocat în tabăra celor care au pus la cale complotul din PNL”. Un lider liberal respinge acuzațiile de trădare

Președintele Consiliului Județean Iași, liberalul Costel Alexe, spune că este alături de Ilie Bolojan și respinge ferm zvonurile privind susținerea sa pentru premierul desemnat Adrian Veștea.

Președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică dimineață, că Adrian Veștea este noua nominalizare pentru funcția de prim-ministru.

„Poziţia mea a fost clară de la bun început. Sunt alături de Ilie Bolojan şi de decizia luată de PNL. La fel cum e întreaga filială PNL Iaşi. Nu rupem rândurile”, a scris Costel Alexe pe pagina sa de Facebook. El a mai spus că nu înțelege de ce „tot vede numele său invocat în tabăra celor care au pus la cale complotul împotriva PNL”.

Liberalul a subliniat că cei 20 de ani petrecuți în partid l-au învățat că „loialitatea nu este o haină pe care o îmbraci când bate vântul în direcţia potrivită şi o arunci când vine furtuna”. Costel Alexe a adăugat că adevărata fidelitate politicã se demonstrează în momentele dificile.

Costel Alexe. Inquam Photos / Ion Mates

„Nu ne trădăm nici principiile, nici colegii, nici partidul. Să fie foarte clar: sunt şi voi rămâne alături de PNL, de liberalismul adevărat”, a adăugat el.

Reacţia lui Costel Alexe vine după ce în mediul online au apărut informaţii că ar urma să trădeze partidul şi că l-ar putea susţine pe premierul desemnat Adrian Veştea.

După nominalizarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru, o parte din liberali, inclusiv președintele partidului Ilie Bolojan, au acuzat o încercare de rupere a PNL și un act ostil lansat de președintele Nicușor Dan.

„Avem de-a face cu un complot, trădare și ingerință incalificabilă în viața internă a unui partid politic.”, a spus Ciprian Ciuc, în timp ce Alexandru Muraru a numit desemnarea lui Adrian Veștea „o mișcare vicleană” . Primarul Reșiței, Ioan Popa, a anunțat că va propune oficial în Biroul Politic Național „excluderea din PNL” a lui Veștea.

Sunt însă și liberali care susțin nominalizarea lui Adrian Veștea, considerând că un premier de la PNL este o oportunitate pentru partid. Printre aceștia sunt vicepreședintele Alexandru Popa, liderul PNL Ilfov Hubert Thuma, primarul Sectorului 1 George Tuță și senatorul Daniel Fenechiu.