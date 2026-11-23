GTA 6 este unul dintre cele mai așteptate jocuri video ale ultimilor ani. Interesul pentru el nu se limitează la adulți. Copiii și adolescenții vor să-l joace, discută despre el la școală și urmăresc pe YouTube sau TikTok ce fac gamerii în lumea virtuală. Numai că GTA 6 include violență extremă, nuditate, conținut sexual, droguri și limbaj vulgar. Este suficient ca părinții să limiteze timpul de joc sau să stea lângă copii și să le explice ce văd? Alin Chiriac, fondatorul Adfaber, organizație implicată în educația digitală a copiilor, explică de ce recomandările de vârstă trebuie respectate și cum pot părinții să abordeze subiectul fără să transforme discuția într-un conflict.

„Dar e doar un joc!” Dacă ești părinte, probabil ai auzit această replică de multe ori, urmată de argumentele: „Toți colegii mei îl joacă”, „Nu fac nimic rău, doar mă plimb cu mașina” sau „Promit că nu mă joc decât o oră pe zi”. De când s-a anunțat lansarea GTA 6, probabil că ai auzit și mai des aceste rugăminți din partea copilului. Dacă nu ești familiarizat cu lumea jocurilor video, poate fi greu să înțelegi de ce un joc în care personajele conduc mașini și îndeplinesc diverse misiuni ar fi nepotrivit pentru un copil de 12 sau 13 ani.

Ce este GTA 6 și de ce îi atrage pe copii

GTA 6 este un joc video de acțiune dezvoltat de Rockstar Games, lansat pe 19 noiembrie 2026 pentru PlayStation 5 și Xbox Series X/S. Acțiunea se desfășoară în statul fictiv Leonida, inspirat de Florida. Povestea îi urmărește pe Jason și Lucia, două personaje implicate într-o lume a infracționalității.

Jocul oferă o libertate foarte mare. Jucătorii pot explora orașul, pot conduce diferite vehicule, pot interacționa cu alte personaje și pot îndeplini misiuni. Lumea virtuală este construită cu foarte multe detalii. Posibilitatea de a decide ce faci și unde mergi reprezintă una dintre principalele atracții ale seriei.

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