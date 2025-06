Toți pasagerii unui avion care s-a prăbușit în SUA au supraviețuit. Imagini cu aeronava în bucăți

Un avion de tip DeHaviland DH-6 Twin Otter cu 20 persoane la bord s-a prăbuşit în Tullahoma, statul american Tennessee. Deși, potrivit imaginilor de la fața locului, părți din aeronavă s-au rupt în momentul impactului cu solul, toți pasagerii au supraviețuit, potrivit AFP, citată de News.ro.

Accidentul aviatic a avut loc duminică, în jurul orei locale 12:30. Avionul a întâmpinat o problemă necunoscută și s-a prăbușit la scurt timp după decolare, în apropierea Aeroportului Regional Tullahoma.

Autoritățile locale au anunțat că nu au existat decese, dar mai multe persoane au fost rănite după ce avionul s-a prăbușit.

”Trei persoane au fost evacuate cu eclicopterul pentru a primi îngrijiri medicale, iar alta a fost transportată rutier, din cauza unor răni mai grave”, a anunţat un purtător de cuvânt al Poliţiei.

”Alţi răniţi uşor au fost primit primul ajutor la faţa locului”, a mai transmis el.

Happening Now: Coffee County – THP troopers are assisting @TullahomaPD at the scene of a plane crash on Old Shelbyville Road. Initial reports suggest 16–20 people were on board. Some have been airlifted to nearby hospitals. This is an active scene. Locals officials will update. pic.twitter.com/LhfRXUTb3M