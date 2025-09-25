Toto Dumitrescu, eliberat din arest preventiv după o săptămână. Fiul lui Ilie Dumitrescu va sta în arest la domiciliu

Tribunalul București a decis plasarea în arest la domiciliu a lui Toto Dumitrescu, acuzat de fugă de la locul accidentului pentru părăsirea locului unui accident rutier, potrivit TVR Info. Fiul fostului mare fotbalist Ilie Dumitrescu se afla în arest preventiv din 17 decembrie. Decizia tribunalului este definitivă.

Toto Dumitrescu, actor în vârstă de 27 ani, a fost implicat pe 14 septembrie într-un accident rutier în București și a plecat de la locul faptei înainte de sosirea poliției. El a fost găsit la 48 de ore de la producerea accidentului, în timp ce se ascundea într-un apartament din nordul Capitalei, alături de iubita lui. După ce a fost găsit, Toto Dumitrescu a fost supus unui drug-test, care a fi ieșit pozitiv pentru cocaină, lucru confirm și de INML.

Actorul a fost reținut pentru 24 de ore, pentru săvârșirea infracțiunii de părăsire a locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia. Ulterior Judecătoria Sectorului 1 a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, verdict schimbat acum de Tribunalul București care a decis plasarea în arest la domiciliu. Decizia este definitivă.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, la data de 14.09.2025, în jurul orei 13:00, în timp ce conducea un autovehicul pe bd. Mircea Eliade din mun. București, sector 1, la intersecția cu bd. Primăverii, inculpatul a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care nu a acordat prioritate de trecere. Deși în urma accidentului a rezultat rănirea unei persoane, inculpatul a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului”, a transmis Parchetul General într-un comunicat de presă.

Procurorii au modificat cererea de arestare preventivă prin faptul că fiul lui Ilie Dumitrescu a mai fost condamnat penal pentru încălcarea legislației rutiere.

„Inculpatul nu este la primul conflict cu legea penală, săvârșind în trecut o infracțiune de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, pentru care instanța a dispus amânarea aplicării pedepsei de 8 luni închisoare”, scriu procurorii.

Cum a avut loc accidentul

Pe 14 septembrie, în jurul orei 13:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin numărul de urgenţă 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie la intersecţia dintre bd. Mircea Eliade şi bd. Primăverii, din Sectorul 1.

Conducătoarea unui autovehicul, în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe bd. Primăverii, a intrat în coliziune cu un autovehicul, care se deplasa pe bd. Mircea Eliade, condus de Toto Dumitrescu. În urma impactului, primul autovehicul a avariat un alt autovehicul care circula în spatele acestuia, potrivit Agerpres.

Şoferiţa a fost rănită şi dusă la spital, iar Toto Dumitrescu a plecat pe jos de la faţa locului, profitând de agitaţia creată în jur. El a fost prins după 48 de ore.