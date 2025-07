Totul despre Taraphonics, proiectul Electric Castle cu lăutari și vedete pop

Electric Castle lansează un proiect muzical ambițios și neconvențional, cu scopul de a promova muzica lăutărească originală, într-o formulă modernă. Duminică, 20 iulie, pe scena principală a festivalului, un grup de 12 muzicieni vor cânta un melanj de electro, rap și lăutărie. Paul Ilea, producătorul și coordonatorul proiectului, Nicoleta Tudorache, o legendă a țambalului, și Paulina, una dintre cele mai apreciate voci din muzica românească actuală, îți explică tot ce trebuie să știi despre Taraphonics.

Organizatorii Electric Castle pregătesc o premieră pentru ultima zi a festivalului. Duminică, 20 iulie, pe scena principală vor urca o suită de muzicieni care vor cânta muzică lăutărească și electronică. Împreună, separat, când una, când alta. Porțiuni în care se vor auzi doar țambalul, acordeonul, contrabasul. Proiectul se numește Taraphonics și adună nume mari ale muzicii lăutărești, precum Nicoleta Tudorache, Mioara de la Vărbilău, Sorin Necunoscutu sau Emil Poke și invitați la voce: Dora Gaitanovici, Paulina, Elena Gheorghe, Eugenia Nicolae și alte surprize. Producătorul Paul Ilea va fi responsabil pentru show, cel care va împacheta totul într-o formă coerentă și în egală măsură experimentală.

Concertul de la Electric Castle va fi despre tradiție și actualitate. Invitații vor cânta o variațiune pe teme din lăutărie, după care instrumentiștii vor reinterpreta piesele lor. De exemplu, Dora Gaitanovici va cânta o bucată de muzică lăutărească, apoi cei de pe scenă vor „lăutariza” ceva din repertoriul Dorei, astfel încât să promoveze sunetele vechi împreună cu cele noi, să scoată în evidență familiaritatea dintre niște stiluri care, cel puțin în teorie, nu au multe în comun.

Producătorul Taraphonics: „La Electric Castle vrem ca artistul să riște, să se ducă peste program”

Paul Ilea a început să studieze muzica încă din clasa întâi. De atunci e într-o continuă căutare de idei muzicale originale. E la fel de interesat de muzica electronică cum e de metal, drum and bass sau orice alt stil care îl face să vibreze. Când vine vorba de muzica lăutărească, Paul, care a compus alături de artiști precum Damian Drăghici sau Caliu, apreciază în special libertatea artiștilor: „Genialitatea muzicii lăutărești e în libertatea cu care artiștii se exprimă pe scenă. Libertatea care inspiră lumea. De aia muzica lăutărească sau țigănească e de succes în întreaga lume.”

Paul a fost fermecat și de posibilitățile pe care le oferă un astfel de hibrid muzical: „Muzica lăutărească se duce organic în multe direcții diferite. E plină de tupeu, artistul riscă pe scenă, nu face ca la program, se duce peste program. Și îi și iese. Asta ne dorim și cu muzicienii de la Taraphonics la Electric Castle. Vrem să scoatem virtuozitatea lor în evidență. Așa cum în trecut, în muzica clasică sau jazz, artiștii luau niște teme și apoi cântau variațiuni. Așa vom face și noi.”

Nicoleta Tudorache și „dulceața” cântăreților de muzică lăutărească

Una dintre cele mai apreciate cântărețe de țambal din România, care cântă și la Filarmonica din Ploiești și a avut mai multe concerte simfonice, Nicoleta Tudorache are o relație specială cu țambalul: „Am luptat extraordinar de mult ca să nu se piardă acest instrument. Am avut și de suferit din cauza greutății instrumentului. Și din cauză că sunt femeie care bate la țambal. Că am hazul meu, am talentul meu, n-am ce să le fac la băieți, ce să le dau? Fusta mea? E un instrument complex, poți cânta orice la el.”

Când am întrebat-o ce îi deosebește pe cântăreții de muzică lăutărească de alte genuri mi-a spus că au o „dulceață” ce nu se poate învăța: „E foarte importantă linia melodică. Să știi să spui armonia. Să știi să îi dai culoare. Să-i dai interpretare. Sunt anumite piese în care instrumentul nu cântă, vorbește. Noi o denumim „dulceață”. Adică lăutărește spunem diabet. „Băi, ce diabet are ăsta”. Te naști cu acest simț muzical. Poți să înveți muzică dar dacă nu ești îndrăgostit nu poți să transmiți mesajul.”

A promis că Taraphonics va fi un mare show, mare frumusețe, mare nebunie, mare ….diabet. A acceptat să facă parte din proiect pentru că vrea să încerce lucruri noi, îi place tot ce e nou.

Paulina speră să fure meserie de la lăutari la Electric Castle

Printre invitații care vor acompania la voce ansamblul Taraphonics se găsește și Paulina. Ea nu vine din zona muzicii lăutărești dar are o relația personală cu acest gen. În copilărie a cântat la nunți împreună cu tatăl ei, care cântă la clape și voce, motiv pentru care a fost ironizată de colegii de la școală, marginalizată de oameni care au fost speriați de anumite comunități.

„Îmi place autenticitatea muzicii lăutărești. E și un fel de jazz în versiunea românească, o muzică foarte complexă și greu de cântat. Oamenii cred că nu sunt artiști pentru că nu au conservator sau studii superioare. Poate de multe ori sunt mai buni decât cei de la conservator pentru că reușesc să cânte la un nivel foarte complex fără să meargă după reguli.”

Paulina e de părere că Taraphonics e o oportunitate de a normaliza acest gen care până acum nu avea intrare în festivalurile din România și de a învăța multe lucruri noi, pentru ambele tabere de artiști.

Taraphonics la Electric Castle va fi o celebrare a muzicii lăutărești, a virtuozității muzicienilor și o șansă de a vedea reinterpretarea unor piese de bază din cultura românească, alături de unele noi, cântate cu instrumente vechi. E un proiect inovator prin libertatea oferită artiștilor și neconvenționalitatea structurii concertului. O nebunie plină de dulceață, genul de experiment care va ademeni publicul Electric Castle, care, la fel ca muzicienii, e într-o continuă căutare de sunete noi și inedite.

