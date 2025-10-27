„Totul merge conform planului”. Mesajul lui Vladimir Putin pentru Kim Jong Un, în timpul discuției cu ministrul nord-coreean de externe

Președintele rus Vladimir Putin i-a cerut ministrului nord-coreean de externe, luni, în timpul discuțiilor de la Kremlin, să îi transmită liderului de la Phenian, Kim Jong Un, că totul „merge conform planului” în relațiile bilaterale, relatează Reuters.

Putin și Kim au semnat anul trecut un tratat de parteneriat strategic, care cuprinde un pact de apărare reciprocă, iar Coreea de Nord a trimis Rusiei soldați, muniție de artilerie și rachete pentru a sprijini campania militară din Ucraina.

„Am discutat în detaliu la Beijing despre relațiile noastre și perspectivele de dezvoltare”, i-a spus Putin ministrului Choe, referindu-se la discuțiile pe care liderul rus le-a avut cu Kim în timpul festivităților din capitala Chinei de luna trecută, la festivitățile care au marcat împlinirea a 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial în Asia.

„Totul merge conform planului. Vă rog să îi transmiteți cele mai bune urări (lui Kim Jong Un)”, i-a mai spus președintele rus ministrului nord-coreean de externe.

Kievul și Coreea de Sud estimează că Phenianul a dislocat peste 10.000 de soldați în războiul din Ucraina, în schimbul asistenței economice și tehnologiei militare din Rusia.

Serviciul sud-coreean de informații estima în septembrie că au fost uciși în lupte aproximativ 2.000 de soldați nord-coreeni.

Șeful diplomației nord-coreene a discutat luni la Moscova și cu omologul său rus, Serghei Lavrov, cu care a abordat relațiile bilaterale și dinamica regională din Asia.

Potrivit Ministerului de externe al Rusiei, cei doi miniștri au fost de acord că tensiunile tot mai mari din Peninsula Coreeană și din nord-estul Asiei provin din „acțiunile agresive ale Statelor Unite și ale aliaților săi”.