totuldespremame.ro: Cum aleg corect scutecul pentru bebe? Ghid complet de la medic pentru părinți

Un scutec bun nu are etichetă de lux, dar are câteva calități esențiale care îl fac să treacă testul… fundulețului. FOTO: Shutterstock

Fie că ești în săptămâna 32 și te uiți confuză la un raft întreg de scutece, fie că ai deja câteva luni de „experiență în scuteceală” și te întrebi de ce iar curge tot pe lângă, articolul ăsta e pentru tine.

Pentru viitoarele mame: bravo că te informezi din timp – ai tot respectul meu!

Pentru mamele deja la al treilea pachet de scutece (pe săptămână): știu că uneori pare că bebe și-a schimbat dimensiunea peste noapte și te lasă cu mărimea greșită. Been there. Wiped that.

