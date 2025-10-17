Totuldespremame.ro: Cum îți înveți copilul să folosească tehnologia pentru a deveni mai deștept, nu mai… obosit

Tehnologia a devenit limbajul nativ al generației Alpha, iar copiii o descoperă mai devreme decât învață să-și lege șireturile. Părinții, prinși între teamă și curiozitate, încearcă să găsească echilibrul între interdicție și libertate. La Conferința „Generația Alpha” organizată de Totul Despre Mame, profesori, psihologi și medici au vorbit despre cum poate fi transformată tehnologia din dușman în aliat.

Primul pas este să înțelegem că tehnologia nu e o amenințare în sine, ci un instrument care poate fi foarte folositor. „Nu putem să le interzicem copiilor tehnologia, pentru că ea face parte din viața lor. Cheia este echilibrul. Să învățăm cum să o folosim ca pe o resursă, nu ca pe un obstacol”, a spus Pan Zhuo, General Manager Huawei România.

Articol susținut de HUAWEI