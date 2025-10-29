Totuldespremame.ro: Inima copiilor poate fi tratată cu traumă minimă și recuperare rapidă, prin micro-toracotomie

Pentru un părinte, nimic nu doare mai tare decât să afle că inima copilului lui are o problemă. Dar medicina de astăzi a ajuns în punctul în care operația pe inimă nu mai înseamnă tăieturi mari, luni de spitalizare și frică, ci o intervenție delicată, precisă și elegantă, care repară inima cu grijă și lasă în urmă doar o cicatrice abia vizibilă.

La MONZA ARES, Dr. Theodor Cebotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară, redă copiilor șansa la o viață normală printr-o metodă modernă: micro-toracotomia, o tehnică care permite corectarea malformațiilor congenitale printr-o incizie de doar câțiva centimetri, între coaste.

