Sari direct la conținut
Articol susținut de MONZA ARES

Totuldespremame.ro: Inima copiilor poate fi tratată cu traumă minimă și recuperare rapidă, prin micro-toracotomie

  • Totuldespremame.ro
Totuldespremame.ro: Inima copiilor poate fi tratată cu traumă minimă și recuperare rapidă, prin micro-toracotomie
Dr. Theodor Cebotaru Foto: MONZA ARES

Pentru un părinte, nimic nu doare mai tare decât să afle că inima copilului lui are o problemă. Dar medicina de astăzi a ajuns în punctul în care operația pe inimă nu mai înseamnă tăieturi mari, luni de spitalizare și frică, ci o intervenție delicată, precisă și elegantă, care repară inima cu grijă și lasă în urmă doar o cicatrice abia vizibilă. 

La MONZA ARES, Dr. Theodor Cebotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară, redă copiilor șansa la o viață normală printr-o metodă modernă: micro-toracotomia, o tehnică care permite corectarea malformațiilor congenitale printr-o incizie de doar câțiva centimetri, între coaste. 

Citește continuarea articolului pe Totuldespremame.ro

Articol susținut de MONZA ARES

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro