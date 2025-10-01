totuldespremame.ro: Prevenirea iritațiilor de scutec – ghid practic pentru părinți

„Matematica scutecelor”: un bebeluș folosește 5–8 scutece pe zi, adică peste 200 de scutece pe lună. Fundulețul stă aproape non-stop în scutec, așa că nu e de mirare că uneori apar roșeață sau iritații. Vestea bună? De cele mai multe ori, ele pot fi prevenite cu câțiva pași simpli.

1. De ce apar iritațiile de scutec?

Iritația de scutec este printre cele mai comune bătăi de cap ale părinților, dar și una dintre cele mai ușor de înțeles. Pielea bebelușului este extrem de fină și mult mai subțire decât a noastră, așa că se irită mai ușor. Atunci când scutecul rămâne umed prea mult timp, pielea începe să se înmoaie și devine mai vulnerabilă – un fel de „riduri de la apă”, doar că aici apar roșeață și disconfort. În plus, scutecul se mișcă odată cu bebelușul, iar frecarea constantă acționează ca un mic șmirghel pe piele.



La toate acestea se adaugă și „factorul călduț-umed”: scutecul creează un mediu propice pentru bacterii și ciuperci, care se pot înmulți și pot agrava iritația. Nu în ultimul rând, sensibilitatea naturală a pielii bebelușului joacă un rol important – ea lasă să treacă mai ușor substanțe din exterior și reacționează rapid la orice dezechilibru.



Pe scurt: umezeală + frecare + microorganisme + piele delicată = combinația perfectă pentru o iritație de scutec.

