Deși s-au despărțit de ani buni, Arnold Schwarzenegger și fosta sa soție, Maria Shriver, continuă să își petreacă sărbătorile de iarnă alături de copiii lor, conform tradiției.

Actorul a dezăvăluit pentru revista People că familia se reunește în fiecare an de Crăciun și că vrea să păstreze această tradiție și pentru nepoți.

„Nu contează dacă ești divorțat sau nu, noi ne întâlnim. Copiii adoră acest lucru. Așa că păstrăm această tradiție”, a declarat Schwarzenegger, în vârstă de 79 de ani, pentru People.

„De Crăciun, familia este întotdeauna împreună”, a adăugat fostul guvernator al Californiei.

Schwarzenegger și Maria Shriver, în vârstă de 71 de ani, au împreună patru copii: Katherine, Christina, Patrick și Christopher.

Ei s-au căsătorit în 1986, s-au despărțit în 2011, dar divorțul s-a finalizat în 2021.

Actorul din franciza „Terminator” mai are un fiu, Joseph Baena, dintr-o relație cu fosta sa menajeră, Mildred Patricia Baena.

Schwarzenegger, amintiri despre Crăciunul din Austria

Pregătirea unui spot publicitar pentru Amazon, în care apare în rolul lui „Santa Schwarzenegger”, dar și interpretarea lui Moș Crăciun în comedia „The Man with the Bag”, care va fi disponibilă pe Prime Video din 2 decembrie 2026, l-au făcut pe actor să-și amintească de Crăciunurile din copilărie pe care le-a petrecut în Austria.

Actorul a spus că unele tradiții de atunci le-a transmis mai departe copiilor săi și la cei trei nepoți, pe care Katherine îi are împreună cu soțul ei, actorul Chris Pratt.

Schwarzenegger a mărturisit că atunci când copiii săi erau mici, îi trezea în Ajunul Crăciunului și toată familia se aduna la fereastră pentru a încerca să îl zărească pe Moș Crăciun cum aduce daruri cu sania sa.

„Mă întorceam către Maria și îi spuneam: «Maria, tocmai am văzut ceva!». Iar fetele spuneau imediat: «Și eu!»”, a povestit actorul.

Fiica sa Katherine, în vârstă de 36 de ani, păstrează și acum aceeași tradiție alături de propriii copii.

Schwarzenegger merge în fiecare an de Crăciun în casa fostei soții

În fiecare an, Schwarzenegger merge în ziua de Crăciun la casa fostei soții, unde sărbătoresc împreună în jurul unui mare brad împodobit.

Și bradul are o semnificație specială pentru actor, care și-a amintit că în copilăria petrecută în Austria, familia îl împodobea cu lumânări, prinse în suporturi de crengi. Printre decorațiuni se aflau și bomboane, învelite în hârtie de mama actorului, iar în vârf era așezat un înger.

„Era întotdeauna un brad de Crăciun care pornea de la podea și ajunge până la tavan. Întotdeauna atingea tavanul. Acestea sunt dradiții pe care le transmiși mai departe”, a declarat Schwarzenegger.

Filmul „The Man with the Bag”, în care Schwarzenegger joacă alături de Alan Ritchson și Awkwafina (Nora Lum), va fi disponibil pe platforma Prime Video începând cu 2 decembrie, inclusiv în România.