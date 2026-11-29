Circulația rutieră este oprită, duminică dimineață, pe două drumuri naționale din județul Teleorman, din cauza viscolului puternic și a zăpezii viscolite pe partea carosabilă, a transmis Centrul INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Poliției Române.

Este vorba despre respectiv DN 51 Zimnicea-Fântânele și DN 65E Roșiori de Vede-Furculești. În prezent, în județul Teleorman nu mai sunt semnalate precipitații sub formă de ninsoare, doar vânt puternic.

Județul Teleorman este sub cod galben de ninsori și viscol până duminică la ora 10. Apoi va intra în va fi vizat, până diseară, la ora 20, de un cod galben de vânt puternic.

În zona montană a județelor Dâmbovița și Neamț sunt semnalate precipitații sub formă de ninsoare, se circulă în condiții de iarnă, fără a fi impuse restricții de trafic.

La nivel național, traficul rutier se desfășoară preponderent pe un carosabil umed, plouă în județele Caraș-Severin și Sibiu, iar în județul Giurgiu sunt semnalate, pe alocuri, zone cu polei (carosabil alunecos).

Pe arterele rutiere importante, respectiv autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești, A7 Ploiești – Bacău, DN 1 Ploiești – Brașov și DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, traficul se desfășoară parțial pe un carosabil umed, fără precipitații, cu vânt puternic lateral.