Tragedie în Brazilia: Un balon cu aer cald a luat foc în aer. Au murit cel puţin opt persoane – VIDEO

Cel puţin opt persoane au murit după ce un balon cu aer cald care transporta peste 20 de oameni a luat foc în aer, în sudul Braziliei, relatează News.ro citând The Guardian.

Imaginile postate pe reţelele de socializare au arătat momentul în care balonul multicolor a căzut la pământ, cuprins de flăcări, în statul Santa Catarina, sâmbătă dimineaţă.

Cel puţin doi dintre ocupanţii balonului pot fi văzuţi picând spre sol în timp ce focul se extinde. „Dumnezeule!”, se aude un martor strigând în timp ce coşul se prăbuşeşte spre sol.

Regiunea pitorească, plină de canioane, unde a avut loc accidentul – la circa 270 de kilometri de capitala statului, Florianópolis – este o destinaţie turistică importantă, cunoscută sub numele de „Cappadocia braziliană”, după regiunea din Turcia unde sunt populare excursiile spectaculoase cu baloane cu aer cald.

Guvernatorul statului Santa Catarina, Jorginho Mello, şi-a exprimat „consternarea” cu privire la incidentul care a avut loc în apropierea oraşului Praia Grande şi a declarat că echipele de salvare au fost trimise la faţa locului. „[Erau] 21 de persoane la bord – opt morţi şi 13 supravieţuitori”, a scris Mello pe X. Alte rapoarte au indicat că balonul transporta 22 de persoane.

Un ziar local, Jornal Razão, a scris că incidentul s-a produs în jurul orei 07:00 dimineaţa, când aproximativ 30 de baloane au decolat deasupra Praia Grande, supranumită „capitala canioanelor” a statului.

„Când balonul a început să ia foc, oamenii s-au aruncat din el”, a declarat un martor pentru ziar. „Încercau să scape de flăcări”.

„A fost o scenă disperată”, a declarat un alt martor citat de ziar. „Am văzut unii aruncându-se din balon, iar alţii rămânând prinşi în foc”.

„Atmosfera din zona tragediei este una de dezastru total”, a scris unul dintre reporterii ziarului în reportajul său de la locul accidentului.

Jornal Razão a relatat că pilotul balonului – care se pare că se numără printre supravieţuitori – a declarat autorităţilor că incendiul a fost provocat de o torţă de rezervă care se afla în coşul balonului.

„Când a observat focul, pilotul a încercat să coboare rapid cu balonul. Când aerostatul s-a apropiat de sol, le-a cerut pasagerilor să sară. Unii au reuşit să sară şi au supravieţuit cu răni. Alţii, însă, nu au reuşit să iasă la timp”, potrivit ziarului.

🚨😱 MEU DEUS! O relato do piloto, um dos sobreviventes, revelou o momento em que tudo saiu do controle. O fogo começou dentro do cesto. Quando o balão se aproximou do chão, ele gritou para que os passageiros pulassem. Alguns conseguiram. Outros não. O balão subiu de novo… e… pic.twitter.com/Trv7KRfVgN