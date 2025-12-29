Tragedie într-o stațiune de schi. Un băiat de 5 ani a murit după ce a fost agățat de o instalație pentru schiori

Copilul a murit duminică, în stațiunea de schi din Otaru, nordul Japoniei, după ce brațul drept i-a fost prins în mecanismul unei bande transportoare pentru schiori, potrivit The Guardian.

Hinata Goto, un băiat de cinci ani, se afla la schi împreună cu familia sa, când a rămas blocat în mecanismul bandei transportoare. Pompierii l-au eliberat pe acesta la aproximativ 40 de minute după ce au primit un apel de urgență cu privire la incident.

Copilul era inconștient când a fost transportat la spital. Ulterior, el a fost declarat decedat de către medici.

Băiatul și-ar fi prins mână în mecanism în timp ce încerca să coboare de pe banda lungă de 30 de metri, care leagă parcarea stațiunii de o pârtie de schi, a transmis agenția de știri Kyodo, citând poliția.

Autoritățile japoneze au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului. Una dintre principalele întrebări investigate este motivul pentru care mecanismul de siguranță a bandei nu s-a activat automat în momentul în care copilul a rămas prins. Poliția a precizat că dispozitivul era dotat cu un sistem de oprire de urgență, care funcționase fără probleme mai devreme în aceeași zi.