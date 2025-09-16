Tragediile care i-au marcat viața lui Robert Redford: de la pierderea „nedreaptă” a mamei, la o traumă despre care a vorbit abia înspre sfârșitul vieții

Legendarul actor Robert Redford a murit marți la vârsta de 89 de ani la ranch-ul său din Utah, statul american în care a preferat să își trăiască majoritatea vieții, departe de agitația de la Hollywood în parte și datorită unor tragedii care l-au marcat încă din tinerețe, relatează Vanity Fair și People.

Născut în 1936 Charles Robert Redford Jr., în orașul Santa Monica din apropierea Los Angeles, „casa” Hollywood, Redford a fost fiul unui lăptar care a devenit apoi contabil. Un „elev slab”, după cum s-a descris el însuși, Redford a suferit în copilărie de o formă ușoară de poliomielită, după „o epuizare extremă în ocean”.

Deși mamei lui Redford, Martha, i se recomandase să nu mai aibă alți copii după nașterea dificilă a sa, ea „își dorea atât de mult o familie încât a rămas din nou însărcinată”, cu gemene, a povestit actorul revistei AARP în 2011. Însă ambele surori ale sale au murit la naștere.

Un deceniu mai târziu, când Redford avea 18 ani, mama sa a suferit o hemoragie cauzată de complicațiile legate de nașterea gemenelor și a murit. „Părea atât de nedrept”, a spus Redford pentru revistă. „Dar, într-un fel ciudat, m-a eliberat să plec pe cont propriu, lucru pe care mi-l doream de multă vreme”, a adăugat el.

Robert Redford alături prima sa soție, Lola Van Wagenen, la ediția din 1972 a Festivalului Internațional de Film de la Cannes, FOTO: Angeli-Rindoff / Bestimage / Profimedia

Robert Redford nu a reușit să se țină de studii după moartea mamei

Redford s-a înscris la Universitatea din Colorado cu o bursă sportivă la baseball. Încercarea lui de a lua în serios studiile academice a fost de scurtă durată, deoarece prefera alcoolul în locul cărților. Însă, fiind martor la dezvoltarea excesivă a orașului său natal, anul de facultate a fost semnificativ dintr-un alt motiv.

„Am mers în munți și în Sierra Nevada, am lucrat la Parcul Național Yosemite și m-am îndrăgostit în felul acesta de natură, și am realizat că natura avea să fie o parte importantă din viața mea”, a declarat Redford pentru NPR în 2013. „Așa că am căutat pământ în altă parte, care credeam că va fi ferit de dezvoltare”.

După un an și jumătate petrecut la Paris, în anii 1950, el s-a întors la Los Angeles suficient cât să își cunoască prima soție – Lola Van Wagenen, studentă la vremea respectivă – înainte de a se muta la New York, unde s-a înscris la o școală de artă și, la îndemnul unui profesor, a fost transferat la Academia Americană de Arte Dramatice.

Actorul și-a pierdut primul copil din cauza sindromului morții subite a sugarului

Redford și Van Wagenen și-au întâmpinat primul copil, un băiat, Scott Anthony Redford, pe 1 septembrie 1959. În mod tragic, Scott a murit din cauza sindromului morții subite a sugarului (SIDS) pe 19 noiembrie 1959. Avea două luni și jumătate.

Actorul a vorbit rareori în public despre Scott. Totuși, în noiembrie 2017, Redford a reflectat asupra morții primului său fiu.

„Aveam doar 21 de ani; soția mea avea 20. Abia ne începeam viețile; eu abia îmi începeam cariera la New York”, a declarat el pentru Esquire. „Desigur că a fost traumatic, și cum se manifestă asta în timp, nu știu. A trebuit să facem față. Trebuie să mergi mai departe. Și au venit alți copii. Dar ceva de genul acesta nu dispare complet. Probabil se manifestă în feluri mici, de care nici nu îți dai seama”, a continuat el.

Scott este înmormântat în cimitirul municipal al orașului Provo din Utah. Redford și Van Wagenen, o istorică și activistă, au avut ulterior alți 3 copii – două fiice și un fiu. Cei doi s-au despărțit la începutul anilor 1980, iar Redford s-a căsătorit în 2009 cu Sibylle Szaggars, o artistă vizuală și activistă de mediu.

James Redford, Robert Redford și Shauna Redford alături de actrița Jane Fonda, la premiera unui film din 2017, FOTO: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Redford și-a pierdut al doilea fiu cu 5 ani în urmă

În 1983, iubitul fiicei sale Shauna, Sidney Lee Wells, a fost împușcat mortal în Colorado. Incidentul a alimentat tendințele de retragere din viața publică ale actorului, potrivit cărții „Robert Redford: The Biography” (2011), de Michael Feeney Callan.

Ulterior, Shauna a supraviețuit unui accident auto înfiorător, în urma căruia mașina ei a rămas scufundată în apă, cu ea în interior.

Chiar în perioada în care Redford începea filmările la lungmetrajul Quiz Show din 1994, el și-a văzut fiul, Jamie, trecând prin două transplanturi de ficat, care au învins efectele unei boli cronice. Jamie a murit în 2020, la 58 de ani, de cancer al căilor biliare.

Pe lângă prima sa soție și Sibylle Szaggars, lui Redford îi supraviețuiesc cele două fiice ale sale, Shauna Schlosser Redford și Amy Redford, și cei șapte nepoți ai săi.