Tragerile Loteriei de joi: Reporturi de mai multe milioane de euro la Loto 6/49 și Joker

Loteria Română organizează joi, 21 august, noi extrageri, în condițiile în care la Loto 6/49 și la Joker există reporturi mari, care cumulate depășesc 10 milioane de euro.

Joi vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 17 august, Loteria Romana a acordat 29.840 de castiguri in valoare totala de peste 4,03 milioane de lei, potrivit companiei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 22,66 milioane de lei (peste 4,47 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,7 milioane de lei (peste 534.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 28,94 milioane de lei (peste 5,71 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 887.800 de lei (peste 175.300 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 162.300 de lei (peste 32.000 de euro).

Ce s-a câștigat la extragerea de duminică

La tragerea Noroc s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 83.938,56 lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

La tragerea Joker s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 307.621,43 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Iasi.

La tragerea Noroc Plus s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 1.439.819,36 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobila AmParcat.ro.

La tragerea Loto 5/40 s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 132.753,5 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Barlad.

AICI Rezultatele la LOTO de duminică, 17 august 2025. Numerele extrase la Loto 6/49, Noroc și Joker

foto: © Gabriel Petrescu | Dreamstime.com



