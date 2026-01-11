Tragerile LOTO de duminică, 11 ianuarie 2026. Report la Joker de peste 9,23 milioane de euro

Duminică, 11 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reportul la 6/49 este de peste 2,89 de milioane de euro, iar cel de la Joker depășește 9,23 de milioane euro.

Tragerile LOTO se vor difuza la România TV începând cu ora 18.30.

Rezultatele la LOTO de duminică, 11 ianuarie 2026

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premiile puse în joc la tragerile LOTO de duminică, 11 ianuarie 2026

Conform Loteriei Române, la Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 14,70 milioane de lei (peste 2,89 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,41 milioane de lei (peste 1,06 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistreaza un report de peste 46,97 milioane de lei (peste 9,23 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 570.900 de lei (peste 112.200 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I de peste 220.900 de lei (peste 43.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 139.400 de lei (peste 27.400 de euro), iar la Super Noroc se înregistreaza la categoria I un report de peste 145.200 de lei (peste 28.500 de euro).