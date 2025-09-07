Tragerile LOTO de duminică, 7 septembrie 2025. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,4 milioane de euro

Duminică, 7 septembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reportul la Joker a depășit 6 milioane de euro. La 6/49 sunt în joc peste 5,4 milioane de euro, potrivit Loteria Română.

Numerele de astăzi, 7 septembrie, vor fi extrase începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare la LOTO, duminică, 7 septembrie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Premii puse în joc de Loteria Română

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 27,43 milioane de lei (peste 5,40 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,69 milioane de lei (peste 530.600 de euro). La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 30,67 milioane de lei (peste 6,04 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 374.000 de lei (peste 73.600 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 189.400 de lei (peste 37.300 de euro). La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,33 milioane de lei (peste 262.200 de euro). La Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 189.400 de lei (peste 37.300 de euro).