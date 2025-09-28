Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin

Fostul preşedinte Traian Băsescu a postat pe pagina sa Facebook un mesaj în ziua alegerilor parlamentare din Republca Moldova, afirmând că „va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin”.

„Este ora! Tricolorul la catarg! 28 Septembrie 2025 va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin. Să ne vedem cu bine pe 29 Septembrie când pro-europenii vor continua să guverneze pentru ţara şi poporul lor”, a scris Băsescu.

În 14 septembrie, fostul președinte a transmis un mesaj dur de avertizare legat de alegerile din Republica Moldova:

„Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!. Sunt `cap la cap` forţele politice pro-europene şi partidele pro-ruse. Foarte probabil, ca şi la prezidenţiale, rezultatul alegerilor va fi decisiv influenţat de votul oamenilor din diaspora”.