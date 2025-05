Traian Băsescu ar putea lipsi de la depunerea jurământului de către Nicușor Dan. „De ce m-aș duce?”

Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat, într-o intervenție la Digi24, că nu a luat o decizie asupra participării sale la depunerea jurământului de către noul președinte Nicușor Dan, motivul ezitării sale fiind faptul că Parlamentul nu-l recunoaște ca fost șef al statului.

Traian Băsescu a afirmat că ar putea lipsi de la ceremonia prin care Nicușor Dan va prelua oficial îndatoririle de președinte al României. Băsescu a afirmat că ezitările sale sunt legate de faptul că Parlamentul i-a luat drepturile de fost președinte, referire la legea prin care drepturile șefilor de stat nu sunt acordate celor care au colaborat cu Securitatea

„Eu am un mare dubiu dacă să mă duc sau nu. Am confirmat că merg, dar asta ca să am toate opţiunile deschise (…) Invitația am primit-o de la Parlament, un parlament care mi-a luat toate drepturile. De ce m-aș duce? Doar din respect pentru Nicușor Dan…”, a spus Traian Băsescu.

El a afirmat că neacordarea drepturilor de care beneficiază ceilalți șefi ai statului ar reprezenta o nerecunoaștere a statului de fost președinte a sa. „Când vrei să mă chemi la festivități, mă chemi, dar nu mă recunoști ca fost președinte pentru un eveniment de acum 45 de ani”, a afirmat Băsescu.

El a menționat că invitația pe care a primit-o la ceremonia de luni din Parlament este semnată de către președinții celor două Camere ale Parlamentului, nu de către președintele ales Nicușor Dan.

La observația că nu actualul parlament, i-a retras drepturile de fost șef al statului, Traian Băsescu a răspuns: „Parlamentul e ca și Guvernul României, nu contează cine îl conduce.” Însă în eventualitatea în care va decide totuși să participe la cermonie, fostul șef a precizat: „Voi încerca să mențin decența evenimentului.”

Beneficiile pierdute de Traian Băsescu

Conform Legii 406/2001, persoanele care au avut calitatea de şef al statului român beneficiază pe durata vieţii de o serie de drepturi și avantaje.

a) folosinţă gratuită a unei locuinţe de protocol, cu destinaţia de reşedinţă, care cuprinde şi un spaţiu cu destinaţia de cabinet de lucru, încadrat cu un post de consilier şi un post de secretar;

b) o indemnizaţie lunară în cuantum egal cu 75% din indemnizaţia acordată Preşedintelui României în exerciţiu (circa 25.000 de lei);

c) pază şi protecţie, precum şi folosinţă gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de Serviciul de Protecţie şi Pază, potrivit reglementărilor în vigoare.

Potrivit unei modificări făcute în 2021 la lege, o decizie definitivă de colaborare cu fosta Securitate atrage pierderea drepturilor acordate pentru restul vieții. Cum Băsescu a primit o asemenea decizie, pronunțată pe 23 martie 2022 de către Înalta Curte de Casație și Justiție, el nu mai beneficiază de drepturile menționate anterior.

Nicușor Dan va depune jurământul pentru preluarea mandatului de președinte luni, de la ora 12:00, la Palatul Parlamentului, într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului.

Pe lângă parlamentari, la ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului vor participa și o serie de alți oficiali ai statului român, conform Legii privind ceremoniile oficiale, 215/2016, printre care: