Traian Băsescu, despre candidații la prezidențiale: „În mandatul lui Iohannis, oricine a ajuns să creadă poate fi președinte”/ Ce spune despre finalul războiului din Ucraina

Traian Băsescu a afirmat, la Digi24, că lista candidaților la alegerile prezidențiale arată că România are o generație slabă de politicieni. El a dat vina și pe președintele în funcție Klaus Iohannis, despre care spune că a lăsat impresia că oricine poate fi președinte.

Imediat după ce a adresat un apel electoratului Forței Dreptei să o voteze pe Elena Lasconi, după retragerea anunțată a lui Ludovic Orban, Băsescu a fost întrebat dacă Lasconi ar fi fost prima sa opțiune din lista prezidențiabililor.

„Exclus. Pentru mine, faptul că ar intra în turul II dă o șansă României să aibă o opoziție solidă la mastodontul PSD-PNL. Eu am trăit cu el, în timpul guvernului Tăriceanu și al USL (…) și știu cât sunt de parșivi când sunt împreună, iar deosebiri între ei, să fim serioși, nu prea sunt”, a spus Băsescu.

Lașitate și lipsă de curaj

În ce-i privește pe candidații PSD și PNL, Marcel Ciolacu, respectiv Nicolae Ciucă, fostul șef al statului crede că nu sunt adecvați pentru cea mai înaltă demnitate întrucât nu au probat suficientă responsabilitate politică, lucru arătat de scandalul vilei din Aviatorilor.

„Doi ditamai premierii dau vina unul pe altul şi niciunul nu-şi asumă alocarea de bani pentru renovarea acelei vile care-i proprietatea statului. Deci dacă ei nu-şi asumă responsabilitatea pentru trei, patru milioane de euro investiţi într-o clădire, cum or să-şi asume responsabilitatea pentru ţară? Ăştia sunt cei doi. Eu n-aş vrea să-i ştiu responsabili pentru soarta mea şi a nepoţilor mei pe niciunul din cei doi care nu au curaj să spună: dragi români, am văzut, presa a sesizat, uite, eu am decis să finanţez renovarea acestei vile cu gândul, poate am greşit, dar cu gândul să o dăm domnului Iohannis, dar dacă nu, o dăm altcuiva că au mai fost preşedinţi care au fost scoşi din vilele lor. Ştim noi unul, Băsescu”, a spus Băsescu râzând.

Potrivit acestuia, episodul arată lașitate și lipsă de curaj. „Dacă la Ciolacu mă aștept, el e un unsuros de Buzău, o șmecherie unsuroasă, nu mă așteptam la ditamai generalul cu patru stele să nu spună: şi eu am semnat, mă fraţilor, uite semnătura mea aici, am luat şi aprobările necesare să fie renovată. Dacă o dăm sau nu lui Iohannis, vedem. Poate o dăm la o ambasadă, poate o închiriem pe valută la o multinaţională, putem face orice cu o vilă renovată”, a comentat fostul președinte.

Referindu-se la George Simion, Băsescu a susținut că liderul AUR are o problemă majoră, anume interdicția pe care o are interdicția de intrare în Moldova și Ucraina.

„Nu cred că Ciolacu are documentele care aduc probe că ar fi în legătură cu ofițerii de informații ruși. Informații de genul acesta se trimit către serviciul omolog, către SIE sau SRI. Nu există practica de a se trimite documente secrete către premier. Ce am văzut noi public este documentul prin care George Simion este persona non grata în două țări vitale pentru România. În condițiile astea, el nu poate fi președinte. Ei vor spune „ați știut dinainte, dragi români, că este persona non grata”. De ce i s-a validat candidatura?”, a comentat Băsescu.

„Mircea Geoană se pierde”

Acesta crede că nici Mircea Geoană nu are calitățile necesare unui președinte. „Este un balon umflat, se autoumflă, dar dacă te răstești puțin la el, se pierde. Cine îmi spune că este bun de diplomat, este cel puțin naiv. El nu este în stare să ducă o dispută, de idei sau de soluții, iar dacă-l și bruschezi puțin se pierde (…) Mie mi-ar fi frică să știu că Mircea Geoană este într-o cameră cu un alt șef de stat și negociază ceva pentru România pentru că omul ăsta se pierde”, a afirmat Traian Băsescu.

Întrebat care ar fi totuși candidații care ar putea fi suficient de buni pentru funcția de președinte, Băsescu l-a indicat pe Orban, cu toate că cei doi au fost adversari înverșunați multă vrei. „A fost consilier local, secretar de stat, ministru, prim-ministru, a adunat experiență. Cred că altcineva în afară de el ar fi Cristian Diaconescu”, a argumentat fostul președinte.

Întrebat dacă președintele Iohannis ar fi trebuit să se implice în desemnarea unui candidat unic al dreptei, Băsescu a spus: „Trebuia să se implice (…) Nu era în fișa postului să o facă, dar dacă ar fi văzut ce a produs dictatura PSD-PNL în patru ani, ar fi trebuit.”

El a invocat și posibilitatea ca președintele să se fi retras din politica internă pentru că și-ar fi dat seama că oricum nu ar fi putut să influențeze înțelegerile dintre liberali și social-democrați. „În mandatul lui, oricine a ajuns să creadă că poate fi președintele României”, a mai spus Băsescu.

„Zelenski să înțeleagă că totul are o limită”

Răspunzând la o întrebare legată de războiul ruso-ucrainean, Traian Băsescu s-a arătat încrezător că acesta nu va degenera într-o confruntare nucleară între Rusia și Occident.

„Nu văd războiul nuclear ca o variantă la ce avem astăzi. Putin știe că dacă a dat o bombă nucleară, în câteva secunde o primește și el și nu știe unde, că Rusia e mare. Numai un lider politic degenerat poate apăsa butonul nuclear. Putin nu-mi dă impresia că are Alzheimer, că nu mai este stăpân pe gândirea lui. Este stăpân pe propaganda pe care o face, să sperie Occidentul”.

În ce privește deznodământul războiului, Băsescu a estimat că Rusia va fi greu de scos din teritoriile cucerite. „Războiul din Ucraina nu se va termina ușor. Cine crede că Rusia va ceda vreun centimetru din teritoriul ocupat se înșeală. Pacea nu se poate restabili decât cu două condiții: 1. Zelenski să înțeleagă că totul are o limită, 2. că toți trebuie să înțeleagă, Ucraina și țările vecine – România, Polonia, țările baltice, Moldova, să primească garanții de securitate extrem de puternice. Nu-i suficient că suntem în NATO pentru că Putin a demonstrat că tratatele nu-l împiedică. Marea problemă este că garanțiile trebuie să fie dincolo de NATO, printr-o dotare care să descurajeze orice gând al lui Putin”, a spus Traian Băsescu.