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Actualitate

Traian Băsescu, despre guvernul Niculescu. Cine va fi „șeful real al miniștrilor”, conform fostului președinte

Andrei Stan
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Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă că el constată că, după învestirea noului guvern condus de Luca Niculescu, PSD, care a primit 22% din voturi la alegerile parlamentare, a ajuns să dețină, de fapt, toată puterea în stat, de la majoritatea în Executiv și până la conducerea Camerei Deputaţilor, şefi în instituţii publice, reprezentanţi în Curtea Constituţională şi în instituţia Avocatului Poporului.

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