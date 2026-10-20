Traian Băsescu, despre guvernul Niculescu. Cine va fi „șeful real al miniștrilor”, conform fostului președinte

Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă că el constată că, după învestirea noului guvern condus de Luca Niculescu, PSD, care a primit 22% din voturi la alegerile parlamentare, a ajuns să dețină, de fapt, toată puterea în stat, de la majoritatea în Executiv și până la conducerea Camerei Deputaţilor, şefi în instituţii publice, reprezentanţi în Curtea Constituţională şi în instituţia Avocatului Poporului.

„PSD-ul este un partid care ştie ce să facă cu puterea. Adică face cu puterea ce vrea el, nu întotdeauna ce trebuie”, a declarat Traian Băsescu. De asemenea, fostul președinte consideră că „şeful real al miniştrilor” va fi Marian Neacşu.

„Au practic toată puterea”

„Cu 22% în ultimele alegeri, PSD-ul domină total puterea în România, puterea executivă, în Parlament deţine preşedinţia unei camere, la Curtea Constituţională au trei reprezentanţi, deci au o influenţă consistentă, la Avocatul Poporului la fel, stă drepţi doamna Weber când aude de PSD, că a încercat o dată să mişte în front şi era să o zboare şi pentru că a înţeles care-i taina ca să nu zbori din post au lăsat-o şi după ce şi-a terminat mandatul. Deci au şi Avocatul Poporului, nu mai vorbim de administraţie locală plus agenţii”, a declarat Traian Băsescu, marţi seară, la B1 Tv.

„Deci au practic toată puterea dacă privim la instituţiile pe care le controlează, iar PSD-ul este un partid care ştie ce să facă cu puterea. Adică face cu puterea ce vrea el, nu întotdeauna ce trebuie”, a continuat fostul șef de stat, potrivit News.ro.

„Șeful real al miniştrilor”

Băsescu a adăugat că nu vrea să îl discrediteze pe premierul Luca Niculescu, însă el consideră că social-democratul Marian Neacşu va fi „şeful real al miniştrilor”.

„Neacşu va fi şeful real al miniştrilor pentru că el are şi componenta executivă, adică este în guvern, este viceprim-ministru şi are şi componenta politică pe care premierul nu o are. Este, practic, şeful miniştilor PSD atunci când se duc în Kiseleff, la sediul partidului”, a spus fostul președinte.

„Neacşu va fi o piesă extrem de importantă, dar dacă eu îl ghicesc, n-am vorbit cu el niciodată, dar dacă îl ghicesc, aşa, este un om cu destul tact ca să obţină de la premier tot ce vrea fără să bruscheze lucrurile”, a mai susţinut Băsescu.

Totuși, conform fostului șef de stat, premierul Luca Niculescu „va avea diplomaţia să colaboreze cu Neacşu”.

„Neacşu are foarte multă experienţă şi tact, cu certitudine va găsi formula să nu îl pună pe premier în situaţii proaste, dar nu va trebui să se supere nici premierul când miniştrii PSD se vor uita în ochii lui Neacşu să vadă dacă face semn că da, e bine sau nu e bine”, a adăugat Traian Băsescu.

Prima OUG adoptată de noul guvern

O ordonanță de urgență privind structura Cabinetului a fost adoptată, marți seară, în prima ședință a noului Guvern.

Potrivit acesteia, în cadrul Guvernului își va desfășura activitatea un viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne, iar atribuțiile acestuia vor fi stabilite prin decizia prim-ministrului.

De asemenea, viceprim-ministrul – post ocupat de Marian Neacșu – coordonează instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului și, în această calitate, își desfășoară activitatea prin aparat propriu de lucru, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, formată dintr-un consilier de stat și doi secretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a premierului, la propunerea viceprim-ministrului.

În cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului se înființează funcția de ministru delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, care își desfășoară activitatea în coordonarea ministrului de resort.

„Ministrul delegat este ajutat de maxim doi secretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului delegat și cu avizul ministrului de resort. Autoritatea pentru Digitalizarea României, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, se va afla în coordonarea ministrului delegat pentru digitalizare și inteligență artificială”, a anunțat guvernul, într-un comunicat de presă, potrivit Agerpres.

În cadrul Ministerului Educației și Cercetării se înființează funcția de ministru delegat pentru învățământul preuniversitar, care își desfășoară activitatea în coordonarea ministrului Educației și Cercetării și care este ajutat de maxim doi secretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului delegat și cu avizul ministrului de resort.

„Totodată, actul normativ modifică și completează OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. Astfel, în ceea ce privește reglementările ce vizează conducerea Secretariatului General al Guvernului, se prevede că Guvernul are un Secretariat General, condus de secretarul general al Guvernului, care are rangul de ministru sau, după caz, calitatea de înalt funcționar public, și este numit prin decizie a prim-ministrului. Secretarul general al Guvernului este ajutat de unul sau mai mulți secretari generali adjuncți, care au rangul de secretar de stat sau, după caz, calitatea de înalți funcționari publici, numiți prin decizie a prim-ministrului, precum și, după caz, de unul sau mai mulți secretari de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului”, a precizat guvernul, în comunicat.

PSD are, în noul guvern condus de Luca Niculescu, 12 miniștri.

Marian Neacșu este ministru de Interne și vicepremier în cabinetul lui Niculescu.

Condamnat penal și reabilitat

În vârstă de 62 de ani, Neacșu a fost secretar general al Guvernului în perioada 2021–2023, în mandatul lui Nicolae Ciucă, și viceprim-ministru al României între 2023 și 2026, în guvernările Ciolacu și Bolojan.

Neacșu a fost deputat PSD de Ialomița între 2008-2016. Nu a mai putut însă candida pentru un nou mandat, pentru că, în februarie 2016, a fost condamnat definitiv la 6 luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, pe motiv că și-a angajat fiica la biroul parlamentar.

Între timp, el a fost reabilitat.

De altfel, după demisia fostului vicepremier Dragoș Anastasiu care a recunoscut în fața procurorilor că a oferit mită, liderul PSD Sorin Grindeanu a fost întrebat despre condamnarea lui Neacșu și prezența acestuia în guvern.

„Sunt lucruri, și pentru presă, care nu sunt noi. Sunt lucruri despre care se știe, despre care s-a discutat, cele legate de Marian Neacșu. A existat această reabilitare. Dacă-mi aduc bine aminte, cred că au fost zeci de parlamentari în aceeași situație, urmare a unei decizii, în care se spunea că ai voie să faci lucruri de acest tip. Între timp, justiția a dat această sentință. Sunt lucruri cunoscute. Lucruri care au fost și în Guvernele anterioare – Ciucă, Ciolacu 1 și 2. Nu s-a aflat despre Marian Neacșu peste noapte”, a declarat Sorin Grindeanu, pe 28 iulie 2025.