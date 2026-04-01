Traian Băsescu, despre ieșirea SUA din NATO: „Va trebui să construim o altă organizație, cu țări democratice”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, la Digi24, că țările europene ar trebui să ia în serios amenințarea lui Donald Trump legată de retragerea Statelor Unite din NATO, Băsescu pronunțându-se pentru crearea unei noi instituții care să garanteze securitatea Europei.

„Cred că trebuie să privim cu seriozitate anunțurile lui Trump despre NATO pentru că el este obișnuit să nu respecte legile. El ar trebui să se adreseze nu nouă, ci Congresului pentru a cere aprobarea să iasă din NATO. Dar Trump a arătat că pentru el legile nu au nicio valoare”, a spus Traian Băsescu.

El crede că Statele Unite, în a doua administrație Trump, au devenit impredictibile, iar Europa trebuie să ia în calcul cele mai rele scenarii, mai ales în condițiile în care președintele american a jignit și a încercat să discrediteze țările europene.

„Să luăm în serios crearea Statelor Unite ale Europei”

„În schimb, pe Putin îl primește pe covorul roșu în Alaska. Pare clar că are o relație de subordonare față de Putin, nu știu din ce motive. Europa trebuie să ia notă de aceste realități”, a constatat Băsescu.

În aceste condiții, el nu a exclus o retragere a trupelor americane din Europa, ceea ce ar lăsa continentul fără apărare în cazul unui atac nuclear. Din acest motiv, Uniunea Europeană ar trebui să se federalizeze, iar responsabilitatea apărării să fie centralizată.

„Va trebui să construim o altă organizație, cu țări democratice, care lucrează pe bază de legi. A venit vreme să luăm în serios crearea Statelor Unite ale Europei. Nu mai putem face față fiecare separat riscurilor de securitate viitoare”, crede Traian Băsescu.

În ce privește evoluția conflictului din Golf, fostul președinte a spus că SUA au demonstrat că planificarea și analiza în ce privește riscurile sunt „la un nivel foarte scăzut”, lucru arătat de faptul că nu au fost în stare să prevadă blocarea strâmtorii Ormuz și atacarea de către Iran a aliaților pe care americanii îi au în regiune.

„Nu cred că Trump va face imprudența de a trimite militari la sol pentru că riscă un eșec gigantic. Soluția este negocierea”, a spus fostul șef al statului.

Alternativele României la petrolul din Golf

El a adăugat că prelungirea conflictului va duce la explozia prețurilor carburanților, chiar dacă România are alternative la hidrocarburile importate din Golf: petrol din Kahastan prin portul Novorossiisk și din Irak, precum și gaze din Algeria.

Președintele SUA Donald Trump a declarat că ia în considerare serios retragerea Statelor Unite din NATO, după ce aliații au refuzat să susțină acțiunea militară americană împotriva Iranului, potrivit unui interviu acordat Daily Telegraph.

Trump a descris alianța drept un „tigru de hârtie” și a afirmat că retragerea Statelor Unite din tratatul de apărare este acum „dincolo de reconsiderare”, a relatat ziarul. El a spus că avea de mult timp îndoieli cu privire la credibilitatea NATO.