Traian Băsescu, despre reducerea numărului de angajați ai statului: „Nu-i nicio reformă a administrației”. Sporul pe care l-ar vrea eliminat de la bugetari

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, la TVR Info, că reducerea numărului de angajați ai statului nu reprezintă o reformă veritabilă a administrației, aceasta putând fi realizată doar prin comasare județelor. Totodată, Băsescu a spus că ar trebuie eliminat sporul de 50% pentru lucrul pe proiecte europene care se acordă în administrație.

„Nu-i nicio reformă a administraţiei, reducerea de personal. Asta e o optimizare de cheltuieli. Reforma administrativă înseamnă comasarea judeţelor, regionalizarea, şi regionalizare se poate face fără nicio modificare constituţională. Este suficient ca acea regiune formată din 4, 5, 6 judeţe să-i spui judeţ. Pentru că asta e unitatea administrativă din Constituţie: judeţ. De asemenea, nu poţi să laşi la nesfârşit comunităţi care nu se pot autosusține. Trebuie comasate, în aşa fel încât să aibă venituri să plătească salariul primarului, salariul viceprimarului, salariul consilierilor, salariul contabilului a personalului primăriei. Deci asta ar însemna reformă. Restul e o poveste, reducere de personal”, a declarat Traian Băsescu, la TVR Info.

El s-a referit şi la ”aşa-zisă reformă a aparatului central, reducem cei 10%”.

„În primul rând nu vor reduce. Mă întreb cum reducem 15% sau 10% în administraţia locală, în condiţiile în care o primărie a descentralizat serviciile sau a creat companii care unele s-au şi privatizat şi sunt în contract cu primăria, iar altele au ţinut serviciile în interiorul primăriei. Deci, una are 1000 de salariaţi pentru că are serviciile în interior, alta are 120 de salariaţi, pentru că a externalizat serviciile. Cum reduci 10% în condiţiile astea?”, a precizat Traian Băsescu.

Fostul preşedinte a arătat că „e enervant de naivă abordarea sau e o păcăleală”.

De asemenea, Băsescu a spus că nu este justificată acordarea sporului de 50% pentru lucrul cu fonduri europene, în condițiile în care chiar președintele Nicușor Dan a invitat mediul de afaceri să facă proiecte deoarece statul nu are capacitatea administrativă.

„Aş trage o concluzie faţă de apelul pe care l-a făcut preşedintele României către comunitatea de afaceri să facă ea proiecte, pentru că România nu are capacitate administrativă. Reacţia mea, dacă aş fi prim-ministru, ar fi să tai imediat sporul de 50% la salariile celor care pretind că lucrează cu fonduri europene”, a mai spus Băsescu.