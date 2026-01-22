Traian Băsescu ironizează proiectul Consiliului Păcii, inițiat de Trump: „Este o șușă de magnat”

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, joi, la B1 TV, referindu-se la Consiliul Păcii anunţat de Donald Trump, că este „o jucărie” pe care şi-o face liderul Statelor Unite ale Americii, ştiind că are un mandat limitat în SUA astfel că îşi caută o funcţie importantă la nivel global. El a mai spus că se bucură că România a aşteptat şi va avea o poziţie concertată cu statele UE.

Traian Băsescu a estimat că proiectul anunțat de Trump vizează și perioada de după încheirea mandatului de președinte al Statelor Unite, acest lucru fiind indicat și de miliardul de dolari pe care vor trebui să-l plătească țările care vor să fie membri permanenți, după mandatul inițial de trei ani.

„Nu ştiu exact dacă înţelege ce vrea să facă în viitor cu această jucărie, pentru că nu e o jucărie temporară, când ceri un miliard, la fiecare participant. E vorba de o structură care va avea în spate bani mulţi. Deci, este evident că Trump vrea să o permanentizeze, dar cred că are o socoteală greşită. Toată lumea vorbeşte de schimbarea ordinii mondiale. Mie mi-e foarte greu să depisez aceste elemente formidabile de schimbare a ordinii mondiale (…) SUA sunt în momentul de faţă cel care face jocurile globale, ce ordine să mai schimbi… Acest comitet pentru pace îl văd ca pe o jucărie pe care şi-o face Trump, ştiind că are un mandat limitat în SUA şi îşi caută o funcţie importantă la nivel global”, a declarat fostul preşedinte Traian Băsescu, citat de News.ro.

Fostul şef al statului a arătat că el „mulţumeşte deocamdată şi speră să rămână aşa, inteligenţei europene, care nu s-a repezit în acest comitet şi bine a făcut”.

„Rămâne să discute şi mă bucur că România a aşteptat şi va avea o poziţie concertată cu statele UE, pentru că aici trăim, nu trăim nici cu Trump, nici cu ştiu eu ce invitat, din fie el şi din Qatar sau Arabia Saudită. Noi trăim aici în Europa, într-o Uniune care vrem să fie soluţia pentru viaţa noastră şi a generaţiilor viitoare”, a menţionat el.

„Cred că s-a procedat bine şi ce face Trump este o şuşă de magnat, care se joacă cu miliardele, nici nu spune ce vrea să facă cu ele dar să i le dea cineva, că ne anunţă el. Credeţi că premierul Bulgariei o să fie întrebat ce face Trump cu banii lui?”, a mai comentat Băsescu.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, marţi, că a demarat un aprofundat proces de analiză a conţinutului şi implicaţiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaţionale asumate anterior de România, această evaluare având ca obiectiv stabilirea gradului de compatibilitate a noii iniţiative cu obligaţiile existente ale statului român şi identificarea modalităţilor optime prin care România poate contribui la atingerea obiectivului nostru comun de consolidare a păcii în lume.

Liderul PSD Sorin Grindeanu susține acceptarea invitaţiei făcute de preşedintele Donald Trump, inclusiv prin plata sumei care i-ar da României statut de membru permanent.

„Când principalul furnizor de securitate pentru ţara ta, în speţă pentru România, îţi adresează o invitaţie să participi la un Consiliu pentru Pace, spui da, fără rezerve şi niciodată costurile nu sunt prea mari, atâta timp cât vorbim de securitate. Bun, şi da, se găsesc sume, e vorba de un miliard, dacă nu mă înşel”, a adăugat preledintele PSD.