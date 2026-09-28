Traian Băsescu laudă o companie românească, în scandalul ambasadoarei americane din Grecia, și spune că „această doamnă are un obiectiv”

Traian Băsescu a lăudat Romgaz pentru decizia de a refuza o achiziție de gaze naturale lichefiate, spunând că afacerea ar fi fost dezavantajoasă pentru România.

Declarația fostului președinte vine în contextul în care The Wall Street Journal a relatat că ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a preconizat căderea Guvernului Bolojan, în martie, la o cină la Atena cu oficiali americani și greci.

După articolul din WSJ, G4Media a scris că liderul PSD a fost filmat alături de ambasadoarea Guilfoyle, pe 31 martie, la restaurantul Isoletta din București. Sorin Grindeanu era însoțit de consilierul prezidențial Florin Vlădică și de fostul ministru al energiei Bogdan Ivan. Grindeanu a spus că astăzi că discuția s-a axat rolul pe care îl are România în Coridorul Vertical de Gaze.

În aprilie, Guilfoyle a fost la un eveniment la București, unde a promovat ideea ca Statele Unite să vândă României gaze naturale lichefiate care să fie transportate prin Coridorul Vertical, un ansamblu de conducte și infrastructuri energetice care leagă sudul Europei de sud-est și centrul continentului, pe direcția Grecia, Bulgaria, România și mai departe Ungaria, Moldova și Ucraina.

„Este clar că Romgaz a spus «nu»”

Conform informațiilor HotNews, întruniți între ei după o teleconferință din februarie cu ministrul energiei de la acel moment, Bogdan Ivan de la PSD, șefii Romgaz au refuzat să cumpere gaz din SUA.

„Este clar că Romgaz a spus «nu» și atunci se încearcă ca intenția americană să fie valorificată prin presiuni la oameni politici sau prin înțelegeri cu oameni politici, care eventual ar chema pe cei de la Romgaz să spună «semnați» și cu asta basta”, a comentat Traian Băsescu, luni seară, la B1 TV.

Fostul președinte spune că „Romgaz a făcut analiza în decembrie” și „a rezultat că la 1,5 miliarde de metri cubi de gaz adus din Statele Unite pierzi, în fiecare lună, cam 50 la 300 de milioane”.

„Gândiți-vă că e diferența de preț între gazul în Europa și gazul în Statele Unite, care e mai scump. Dacă diferența este doar de 1 dolar la un metru cub, și diferența e mai mare de un dolar, sunt 1,5 miliarde de dolari pe an în plus. Unde ajung acești 1,5 miliarde? În condițiile în care, în Europa, a început să scadă cererea pentru gaze, încă mai e o cerere consistentă, dar ea este în scădere, și programele de decarbonizare ale Uniunii Europene prevăd continuarea reducerii utilizării gazului”, a continuat el.

Băsescu o acuză pe ambasadoarea Guilfoyle că face „presiuni” pentru achiziția de gaze din SUA

Traian Băsescu consideră că prezența consilierului prezidențial Florin Vlădică la întâlnirea cu ambasadoarea americană din Grecia a fost „prea mult”.

Cred că Romgaz a fost foarte bine că are acolo niște specialiști care au spus, „noi nu, poate voi”, și atunci se duc ei cu doamna ambasador din cârciumă în cârciumă. Sigur, nu ne arată toată masa, ne arată doar pe ici, pe colo.

„Ce vreau să clarific. Această ambasadoare nu e o puicuță care a venit acum. E o femeie care e de meserie procuror, are zeci de ani de serviciu în procuratură, a mai lucrat în instituții ale statului, deci nu e o naivă. Această doamnă are un obiectiv, să se importe 1,5 miliarde de metri cubi de gaze din Statele Unite, și ea face presiuni, profitând de funcția pe care o are, și uneori o face, după cum am văzut în Wall Street Journal, destul de viguros”, a continuat fostul președinte.

El a afirmat, de asemenea, că Nicușor Dan „nu are cum să nu știe” despre această afacere, „atâta timp cât consilierul dânsului era acolo”.

Pe de altă parte, întrebat dacă este de părere că aceste lucruri au avut legătură cu demiterea Guvernului Bolojan din 5 mai, Traian Băsescu a răspuns: „Aici n-aș merge atât de departe. Ce am putut să înțeleg foarte clar despre Romgaz am spus, ce văd în fotografie am spus, dar ce presiuni se fac îmi e foarte greu să spun și nu vreau să mă lansez în afirmații. Are cine face afirmații gratuite”.