Traian Băsescu câștigă un nou proces cu Administrația Prezidențială. Cotroceniul trebuie să-i plătească o sumă importantă

Curtea de Apel București i-a dat câștig de cauză fostului președinte Traian Băsescu într-un proces cu Administrația Prezidențială prin care a cerut recuperarea indemnizației de fost șef al statului pentru perioada 2022 – 2025. Indemnizația i-a fost retrasă după ce a fost declarat colaborator al fostei Securități.

În primăvara lui 2022, Băsescu a pierdut atât dreptul de a folosi o vilă de la RAAPPS, cât și indemnizația de fost președinte, după ce instanța supremă a decis definitiv că a fost colaborator al Securității ca poliție politică, dând declarații sub numele conspirativ „Petrov”.

Curtea de Apel București a decis miercuri anularea ordinului prin care lui Traian Băsescu i-a fost sistată plata indemnizației. Instanța a obligat Administrația Prezidențială să-i plătească fostului președinte sumele cuvenite pentru trei ani, adică aproape 150.000 de euro.

„Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 754.234,84 lei reprezentând indemnizaţia lunară netă acordată persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român aferentă perioadei 23.03.2022- 31.07.2025”, se arată în soluția pe scurt publicată pe portalul instanței.

Administrația Prezidențială a fost obligată să-i plătească lui Băsescu și cheltuieli de judecată de 17.648 lei.

Decizia pronunțată miercuri de Curtea de Apel București poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare.

Cum a rămas Băsescu fără beneficiile unui fost șef de stat, apoi i-au fost date înapoi

Traian Băsescu a dat în judecată Administrația Prezidențială în iunie 2022, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv că a fost colaborator al Securității ca poliție politică. După decizia instanței supreme, Băsescu a pierdut toate privilegiile de care se bucură foștii șefi de stat:

locuință de protocol

indemnizaţie lunară de 75% din indemnizaţia acordată preşedintelui României în exerciţiu

pază şi protecţie, precum şi folosinţă gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de Serviciul de Protecţie şi Pază.

În martie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis definitiv că fostul președinte Traian Băsescu a fost colaborator al Securității ca poliție politică, dând declarații sub numele conspirativ „Petrov”. Potrivit CNSAS, fostul preşedinte Traian Băsescu a dat note informative ce ar fi dus la menţinerea în ţară a unui coleg de la Marină.

Imediat după decizia instanței, fostul președinte a reacționat printr-un mesaj scurt, spunând că se va adresa Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO).

În urma deciziei definitive a instanței, Băsescu a pierdut dreptul de a folosi vila de protocol de la RAPPS, indemnizaţia lunară în cuantum egal cu 75% din indemnizaţia acordată preşedintelui României în exerciţiu, dar și pază şi protecţie, precum şi folosirea gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de Serviciul de Protecţie şi Pază. Ulterior, el s-a mutat din vila de protocol din strada Gogol.

În 1 iulie 2025, Curtea Constituțională a decis că modificarea legislativă prin care fostului președinte Traian Băsescu i-au fost retrase anumite beneficii este contrară Constituției.

Astfel, CCR a decis că Traian Băsescu poate primi înapoi următoarele beneficii:

o locuință de protocol, cu destinaţia de reşedinţă, care cuprinde şi un spaţiu cu destinaţia de cabinet de lucru, încadrat cu un post de consilier şi un post de secretar

o indemnizaţie lunară în cuantum egal cu 75% din indemnizaţia acordată Preşedintelui României în exerciţiu

pază şi protecţie, precum şi folosinţă gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de Serviciul de Protecţie şi Pază.

În august 2025, Guvernul a decis să îi aloce din nou lui Băsescu o locuință de stat.