Traian Băsescu primește înapoi locuință de la stat / El cere de la Cotroceni și indemnizația de fost președinte 

Traian Băsescu, în Parlament, pe 26 mai, la ceremonia de depunere a jurământului în funcția de președinte de către Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Adriana Neagoe

Traian Băsescu urmează să primească o locuință de la stat și a cerut Administrației Prezidențiale să reprimească și indemnizația de fost președinte. Amintim că în primăvara lui 2022 Băsescu a pierdut atât dreptul de a folosi o vilă de la RAAPPS, cât și indemnizația de fost președinte, după ce instanța supremă a decis definitiv că a fost colaborator al Securității ca poliție politică, dând declarații sub numele conspirativ „Petrov”.

Pe ordinea de zi a ședinței de vineri a Guvernului figurează următorul act normativ:

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind schimbarea destinaţiei unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” din locuinţă de protocol în reşedinţă oficială și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.60/2015 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil și pentru atribuirea destinației acestuia ca reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român.

Conform Digi24, locuința îi este destinată fostului președinte Traian Băsescu. HotNews a solicitat Guvernului un punct de vedere oficial, însă până la această oră nu l-a primit.

Și Klaus Iohannis poate face o cerere de atribuire a unei locuințe de la RAAPPS, însă de la demisia sa din februarie nu a făcut o astfel de solicitare.

De asemenea, conform Antena 3 CNN, Traian Băsescu a solicitat și Administrației Prezidențiale să reprimească indemnizația de fost șef de stat, care este 75% din salariul președintelui în funcție (adică 75% din aproape 25.000 de lei brut). Fostul președinte nu a putut fi contactat de redacție pentru a confirma dacă a făcut o astfel de cerere sau nu.

Decizia CCR în cazul lui Traian Băsescu

În martie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis definitiv că fostul președinte Traian Băsescu a fost colaborator al Securității ca poliție politică, dând declarații sub numele conspirativ „Petrov”. Potrivit CNSAS, fostul preşedinte Traian Băsescu a dat note informative ce ar fi dus la menţinerea în ţară a unui coleg de la Marină.

Imediat după decizia instanței, fostul președinte a reacționat printr-un mesaj scurt, spunând că se va adresa Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO).

În urma deciziei definitive a instanței, Băsescu a pierdut dreptul de a folosi vila de protocol de la RAPPS, indemnizaţia lunară în cuantum egal cu 75% din indemnizaţia acordată preşedintelui României în exerciţiu, dar și pază şi protecţie, precum şi folosirea gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de Serviciul de Protecţie şi Pază. Ulterior, el s-a mutat din vila de protocol din strada Gogol.

În 1 iulie 2025, Curtea Constituțională a decis că modificarea legislativă prin care fostului președinte Traian Băsescu i-au fost retrase anumite beneficii este contrară Constituției.

Astfel, în urma deciziei CCR, Traian Băsescu poate primi înapoi următoarele beneficii:

o locuință de protocol, cu destinaţia de reşedinţă, care cuprinde şi un spaţiu cu destinaţia de cabinet de lucru, încadrat cu un post de consilier şi un post de secretar

o indemnizaţie lunară în cuantum egal cu 75% din indemnizaţia acordată Preşedintelui României în exerciţiu

pază şi protecţie, precum şi folosinţă gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de Serviciul de Protecţie şi Pază.