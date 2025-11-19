Traian Băsescu spune că guvernanții „sunt lași” și că România riscă să ajungă într-un „dezastru” similar cu al Greciei: „Țara o scot la mezat oricând, partidul să rămână”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, miercuri, într-o intervenție la B1 TV, că România s-ar putea confrunta cu un „dezastru” anul viitor dacă guvernanții nu vor lua „măsurile care trebuie luate acum” pentru reechilibrarea bugetară a țării.

„Dacă nu se iau măsurile care trebuie luate acum, s-ar putea anul viitor să nu mai putem împrumuta cât avem nevoie și, din acel moment, va urma dezastrul, dezastru care va însemna să nu poți plăti salarii, pensii, să nu poți plăti datorii, rambursa, și o să începem să facem precum Grecia, adică ne vindem active extrem de importante. Grecia a vândut Portul Salonic, a vândut multe alte elemente de infrastructură. Noi, slavă Domnului, și probabil Grindeanu pe asta a pus ochii, dacă tot avem Porțile de Fier, de ce n-am ajunge în situația în care să le vindem? Dacă tot avem Vidraru, de ce să nu îl vindem? Că de negoț suntem buni, de apărat țara, nu”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte i-a acuzat pe guvernanți și în mod special pe cei din PSD că „sunt lași”.

„Zic «slavă Domnului!» că cei care au adus țara în situația asta extrem de grea sunt și cei care sunt la putere acum și trebuie să repare ce au stricat (…). Ei sunt lași. N-au curaj să își asume care ar trebui asumate, pentru că țin mai mult la interesele lor de voturi, interesele de partid, decât la țară. Țara o scot la mezat oricând, partidul să rămână”, a adăugat el.

„Nu poți să lovești cetățeanul și cu taxe, și cu reducerea veniturilor”

Fostul șef al statului a reclamat „o gestionare defectuoasă a priorităților”.

„Simultan s-a crescut fiscalitatea pentru companii, simultan a crescut prețul la energie, simultan a crescut prețul la gaze și la lumină, la iluminatul casnic, simultan au crescut acciza la combustibil, simultan cresc taxele pe proprietate, pe casă și pe mașină, și multe altele, iar peste ele vii și cu tăieri de salarii. Cred că este o gestionare defectuoasă a priorităților. După părerea mea, trebuia făcută ori una, ori alta, ori creșterea taxelor, ori reducerea cheltuielilor. Ei le fac simultan și pe una, și pe alta”, a continuat Traian Băsescu.

El a spus că „nu poți să lovești cetățeanul și cu taxe, și cu reducerea veniturilor”.

„E imposibil să fie suportat acest tratament de către familii, că nu toți câștigă 11.000 de lei pe lună. Cei mai mulți câștigă 4.000 de lei, au doi copii, au rate. Cred că trebuie ordonat procesul de reechilibrate bugetară, trebuie rapid ordonat”, a mai declarat Traian Băsescu.