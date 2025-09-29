Traian Băsescu: Ziua în care urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin ceva mai puternic decât toate armele

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat, luni, rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova 2025, unde PAS, partidul fondat de Maia Sandu, a obținut victoria în fața partidului pro-rus Blocul Patriotic.

„O armă care nu ucide! 28 septembrie 2025, ziua în care un pâlc de urmaşi ai luI ŞTEFAN CEL MARE l-au învăţat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: VOTUL”, a fost mesajul transmis de Traian Băsescu pe Facebook, după ce 99.91% din procesele verbale au fost procesate.

Fostul președinte a transmis și în zilele de dinaintea alegerilor din Republica Moldova mesaje pentru Putin.

„Este ora! Tricolorul la catarg! 28 Septembrie 2025 va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin. Să ne vedem cu bine pe 29 Septembrie când pro-europenii vor continua să guverneze pentru ţara şi poporul lor”, a scris Băsescu pe 27 septembrie.

Pe 14 septembrie, Băsescu a transmis: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României! Sunt `cap la cap` forţele politice pro-europene şi partidele pro-ruse. Foarte probabil, ca şi la prezidenţiale, rezultatul alegerilor va fi decisiv influenţat de votul oamenilor din diaspora”.

Partidul pro-european Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat în prezent la guvernare, se pregătește de o victorie clară în alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova. PAS conduce în numărătoarea parțială oficială cu peste 50% din voturi, în fața Blocului Patriotic, formațiunea opoziției pro-ruse, care are sub 25%. Proiecțiile pe baza voturilor numărate în prezent arată că partidul Maiei Sandu va avea 55 de mandate din 101 în viitorul Parlament, majoritatea necesară pentru a guverna de unul singur dar mai puțin decât numărul actual de 61 de mandate.