Transplantul de măduvă osoasă tratează eficient cancere de sânge, dar și boli autoimune. Prof. dr. Zafer Gülbaş, Anadolu Medical Center: „Cazurile rezistente de lupus sau artrită reumatoidă pot fi tratate prin transplant de măduvă”

Leucemii, limfoame, mielom multiplu, sindroame mielodisplastice sunt doar câteva afecțiuni din lista cancerelor de sânge pentru care transplantul medular cu celule stem reprezintă o soluție salvatoare. Lista bolilor în care transplantul de măduvă osoasă s-a dovedit eficient nu se reduce doar la cancerele de sânge. Instruit atât în Turcia, cât și în SUA și Canada, prof. dr. Zafer Gülbaş este unul dintre specialiștii de top în Oncologie hematologică din cadrul Anadolu Medical Center. Director al Centrului de transplant de măduvă osoasă de mai bine de zece ani, specialistul explică evoluția transplantului de măduvă osoasă ca tratament în cancerele de sânge rămase fără opțiune medicală, în ce alte boli mai este indicat și de ce mulți pacienți internaționali aleg să se trateze la Anadolu.

Numărul cazurilor de cancer diagnosticate în fiecare an este în creștere peste tot în lume, nu doar în România. Potrivit Profilului de țară privind cancerul: România 2025, în 2022, 45.866 de persoane au murit în urma acestei boli oncologice, rata de mortalitate prin cancer fiind mai mare la noi comparativ cu media UE. Problemele în sistem se mențin aceleași, în ciuda eforturilor de îmbunătățire făcute de autorități: lipsa programelor de screening, infrastructură medicală deficitară și acces scăzut la tratamente medicale noi.

În aceste condiții, unii pacienți aleg să se trateze la clinici din străinătate, iar una dintre destinațiile foarte cunoscute este Anadolu Medical Center din Istanbul, Turcia.

Cel mai dificil grup de boli tratabile

Prof. dr. Zafer Gülbaş este unul dintre medicii hematologi de top, specializați și în transplantul de măduvă osoasă -TMO- de la Anadolu Medical Center. La el ajung, de cele mai multe ori, pacienți aflați în stare gravă pentru care transplantul medular reprezintă ultima soluție posibilă.

„După ce mi-am terminat rezidențiatul în Medicină internă, mi-am dat seama că grupul de boli cel mai dificil de tratat era cel care includea leucemia, limfomul și mielomul multiplu. La acea vreme, transplantul de măduvă osoasă apărea ca o nouă metodă de tratament. De aceea, am decis inițial să mă specializez în hematologie. Mă gândeam dacă să aleg cardiologie sau hematologie, dar în cele din urmă am ales hematologia”, mărturisește profesorul.

După ce a început să-și desfășoare activitatea în domeniu, a fost martorul dificultăților cu care pacienții diagnosticați cu cancere de sânge le întâmpinau. Tot în aceeași perioadă, mai spune specialistul, Donald Thomas a primit Premiul Nobel în Medicină pentru stabilirea transplantului medular ca metodă de tratament la nivel mondial: „O abordare care a adus speranță acestor pacienți. Această dezvoltare ne-a inspirat să ne gândim cum am putea aplica acest tratament inovator pacienților din propria noastră țară, cum i-am putea trata mai eficient și cum le-am putea îmbunătăți calitatea vieții”.

Pentru că, adaugă profesorul, la vremea respectivă, pacienții cu aceste diagnostice nu aveau o șansă reală de supraviețuire pe termen lung: „Chimioterapia abia începea să apară, iar imunoterapia nu era încă disponibilă. Așadar, transplantul de măduvă osoasă părea a fi singura modalitate viabilă de a-i vindeca. După ce am terminat specializarea în hematologie, am decis să mă specializez și în transplantul de măduvă osoasă”.

Provocări depășite cu succes

Transplantul de măduvă osoasă – numit și transplant de celule stem hematopoietice – este o metodă de tratament prin care măduva osoasă bolnavă este înlocuită cu una sănătoasă. De-a lungul anilor, nu puține au fost provocările care au stat în fața acestei proceduri.

„Când am început transplantul de măduvă osoasă, celulele stem puteau fi administrate pacientului doar în urma recoltării lor din măduva osoasă unde se aflau, prin aspirație, în sala de operație, sub anestezie. Ulterior, s-a descoperit că aceste celule stem puteau fi mobilizate din măduva osoasă către sângele periferic și recoltate de acolo. Drept urmare, a devenit posibilă recoltarea celulelor stem din sângele periferic, folosind aparate de afereză, fără a fi nevoie ca pacienții sau donatorii să fie supuși recoltării de măduvă osoasă în sala de operație. Aceasta a fost una dintre cele mai semnificative progrese”, punctează specialistul.

După succesul lui Donald Thomas, sistemul de recoltare a celulelor stem din sângele periferic și utilizarea lor pentru transplant a devenit standardul: „Acum recoltăm celule stem direct din măduva osoasă în sala de operație doar în anumite cazuri speciale. Altminteri, le recoltăm din sângele periferic”.

Peste 25 de milioane de donatori înregistrați

Două sunt metodele prin care celulele stem pot fi mobilizate pentru a fi recoltate din sângele periferic: fie se administrează injecții zilnice, timp de cinci zile, fie se administrează o doză de chimioterapie urmată de o medicație bazată pe factor de creștere care împinge celulele stem în circulația periferică. Apoi, într-o sesiune care durează aproximativ 3-4 ore, celulele stem se recoltează din sângele periferic în timp ce pacientul poate sta confortabil în fața televizorului. „Această inovație a crescut semnificativ disponibilitatea donatorilor, a contribuit la standardizarea procedurii și a făcut procesul mult mai ușor”, subliniază specialistul.

O altă provocare, mai spune medicul, a fost aceea de a găsi donatori, doarece numărul acestora era destul de limitat. În timp însă, oamenii și-au dat seama că procedura nu este riscantă, gradul de conștientizare în rândul populației a crescut, ceea ce a dus la înmulțirea donatorilor. „Astăzi, Asociația Internațională a Donatorilor de Măduvă are peste 25 de milioane de donatori înregistrați. Registre naționale de donatori au început, de asemenea, să se formeze în multe țări. În Turcia, acest lucru a devenit un subiect de interes după anul 2010, când a fost înființat registrul național de donatori numit TÜRKÖK. Peste 700.000 de donatori sunt înregistrați astăzi în acest sistem. Atunci când căutăm donatori neînrudiți, putem găsi compatibilități pentru aproximativ 60-70% din pacienții noștri prin intermediul acestui registru de donatori. Așadar, cele mai importante evoluții au fost capacitatea de a efectua transplanturi folosind sânge periferic și înființarea și dezvoltarea registrelor de donatori”, rezumă profesorul.

Unde se poziționează Anadolu Medical Center în raport cu alte centre

Tot în 2010, la Andolu Medical Center s-a înființat și operaționalizat unitatea de transplant de măduvă. Centrul a devenit și membru al Societății Europene de Transplant de Sânge și Măduvă (EBMT), ceea ce înseamnă că datele medicale sunt evaluate și incluse în publicații privind rezultatele pacienților, iar procedurile efectuate la Anadolu sunt monitorizare.

Înființarea unității a presupus o construcția unei clădiri dedicate, în conformitate cu standardele unei unități reale de transplant de măduvă osoasă, însemnând camerele și coridoarele structurate astfel încât coridoarele să nu contamineze camerele, iar ambele zone să rămână sterile. Și odată începută activitatea de transplant, Anadolu a devenit rapid centru care efectuează cel mai mare număr de transplanturi de măduvă din Turcia, subliniază profesorul:

„Obiectivul nostru inițial a fost să efectuăm cel puțin 200 de transplanturi pe an. Am atins acest obiectiv în primii doi ani iar, ulterior, am devenit un centru care efectuează peste 300 de transplanturi, anual. Timp de aproximativ 10 ani, am rămas principalul centru de transplant de măduvă osoasă din Turcia. În Europa, ne-am clasat pe locul al treilea sau al patrulea în ceea ce privește volumul de transplanturi. De asemenea, am fost una dintre primele unități care au început să efectueze transplanturi haploidentice. Datorită acestui fapt, am devenit membri ai EBMT și am început să publicăm datele noastre împreună cu aceasta, în special în cadrul Grupului de Lucru pentru Leucemie Acută”.

Pacienții care ajung la Anadolu pentru transplant nu sunt doar din Turcia, ci și din țările balcanice, Rusia, alte țări din CSI, cum ar fi Azerbaidjanul, Kârgâzstanul și Turkmenistanul: „Am primit, de asemenea, pacienți din țări precum Bahrain, Algeria, Tunisia și chiar Egipt. Drept urmare, capacitatea noastră de a oferi servicii multor pacienți internaționali, în calitate de centru de transplant, a contribuit semnificativ la vizibilitatea și recunoașterea noastră la scară globală”, completează specialistul.

Afecțiuni tratate cu transplant de măduvă osoasă – de la cancere de sânge la boli autoimune

La Anadolu Medical Center, transplantul medular se utilizează pentru tratamentul bolilor hematologice maligne și nu numai. „Acestea includ mielom multiplu, limfom, leucemii acute, sindromul mielodisplazic (MDS) și anemia aplastică. De asemenea, efectuăm transplanturi pentru anumite afecțiuni non-hematologice. De exemplu, îl folosim în cancerul testicular – unde efectuăm două transplanturi consecutive. În plus, îl aplicăm în tumori solide, cum ar fi meduloblastomul și sarcomul Ewing”, explică profesorul.

În plus, la Anadolu se tratează prin transplant de măduvă osoasă și unele boli autoimune, completează acesta: „În special sclerodermia aflată în stadiu incipient, precum și cazurile rezistente de lupus sau artrită reumatoidă. În concluzie, aplicăm transplantul de măduvă osoasă în orice afecțiune în care s-a dovedit benefic”.

Ce înseamnă transplant medular autolog sau alogen

Iar transplant medular se poate face folosind celule stem provenite fie de la pacient – numit transplant autolog -, fie de la o persoană total compatibilă – numit transplant alogen – sau parțial compatibilă – numit transplant haploidentic.

Un tip de cancer de sânge în care este indicat transplantul autolog este mielomul multiplu. „S-a demonstrat că administrarea de doze mari dintr-un medicament numit melfalan poate prelungi durata remisiunii în comparație cu tratamentul standard. Cu toate acestea, melfalanul în doze mari deteriorează și celulele normale din măduva osoasă. Prin urmare, abordarea noastră este de a trata mai întâi boala, apoi de a recolta celulele stem din sângele periferic al pacientului și de a le congela. După aceea, administrăm chimioterapie în doze mari, care distruge nu numai celulele canceroase, ci și celulele sănătoase ale măduvei osoase”, explică medicul.

După efectuarea chimioterapiei, celulele stem anterior congelate sunt reinfuzate pentru a ajuta la restabilirea funcției măduvei osoase: „Folosim această abordare de transplant autolog la aproape toți pacienții cu mielom multiplu cu funcție cardiacă și pulmonară adecvată. Nu există o limită strictă de vârstă – efectuăm transplanturi autologe la pacienți cu vârsta de până la 80 de ani, atâta timp cât au organe funcționale”, punctează profesorul.

O altă categorie de pacienți care se pretează la transplantul autolog ca primă linie de tratament sunt cei cu limfom, considerați cu risc ridicat în momentul diagnosticării. Altminteri, acest tratament este considerat ca fiind unul de linia a doua, punctează medicul: „Acest lucru se aplică atât cazurilor de limfom Hodgkin, cât și celor non-Hodgkin. La aproximativ 50-60% din pacienții care primesc un transplant autolog ca tratament de linia a doua, boala poate fi vindecată, ceea ce face ca această abordare să fie destul de valoroasă. Rareori efectuăm transplant autolog la pacienții cu leucemie acută sau sindrom mielodisplazic. În afară de acestea, îl folosim și în unele tumori solide, cum ar fi cancerul testicular și în bolile autoimune”.

În ceea ce privește transplant alogen, el este folosit, în principal, la pacienții cu leucemii acute și sindroame mielodisplazice. La pacienții cu anemie aplastică severă sau foarte severă, se procedează direct la transplantul alogen, fără a aștepta alte tratamente: „În aceste cazuri, rata de succes a transplantului poate ajunge până la 90%. Prin urmare, transplantul alogen a devenit standardul de îngrijire pentru anemia aplastică severă și foarte severă. În plus, utilizăm și transplantul alogen în alte leucemii și într-o afecțiune numită mielofibroză primară. În prezent, nu există alt tratament curativ pentru mielofibroza primară în afară de transplant, așa că recomandăm transplantul alogen dacă pacientul îndeplinește criteriile de risc”.

Cum se stabilește cea mai bună compatibilitate posibilă

Atunci când medicii stabilesc că un pacient are nevoie de transplant alogen, primele analizate sunt rudele apropiate, respectiv frații și surorile. Se măsoară compatibilitatea HLA – adică a unui grup de gene care joacă un rol esențial în funcționarea sistemului imunitar. Aceste gene determină organismul să recunoască celulele proprii și pe cele străine, o potrivire între antigenele HLA dintre donator și primitor determinând succesul transplantului. Compatibilitatea trebuie să fie de 9/10, fie de 10/10.

„Dacă există un astfel de frate sau o astfel de soră, procedăm la transplantul alogen folosind acel donator. Dacă nu există, căutăm un donator prin intermediul registrelor de donatori neînrudiți”, explică profesorul întreaga procedură.

Donatorul căutat în registre trebuie să aibă același nivel de compatibilitate ca și o rudă apropiată, respectiv fie de 9/10, fie de 10/10. „Cu toate acestea, dacă starea pacientului este urgentă, și dat fiind că poate dura 3-4 luni pentru a putea identifica și pregăti un donator neînrudit pentru transplant, în astfel de cazuri, optăm pentru un transplant haploidentic, folosind un donator parțial compatibil (50%). Așadar, dacă timpul permite, căutăm un donator neînrudit. Dar dacă starea bolii pacientului nu permite timp pentru acest proces, procedăm la un transplant haploidentic. Astăzi, rezultatele transplanturilor de la donatori neînrudiți și ale transplanturilor haploidentice sunt destul de similare”, subliniază medicul.

Și în Europa, mai spune profesorul, transplantul de măduvă osoasă – atât autolog, cât și alogen – se efectuează pe baza unor indicații similare.

Transplantul haploidentic a devenit o abordare standardizată în 2010 după ce echipa de la Spitalul Johns Hopkins din SUA a propus administrarea după transplant a unei doze mari dintr-un medicament numit ciclofosfamidă. Medicamentul ajută celulele imune ale donatorului și pe cele ale pacientului să se adapteze unele la celelalte. „Anadolu a fost unul dintre primele centre din lume care a început să efectueze transplanturi haploidentice. Datorită afilierii noastre cu Johns Hopkins, am început să folosim protocoalele lor în 2010. Am fost unul dintre primele centre din Europa care au adoptat această tehnică. Până în prezent, am efectuat aproape 500 de transplanturi haploidentice. Datorită tuturor acestor evoluții, putem spune acum că fiecare pacient are un potențial donator”, subliniază medicul.

Caz memorabil al unei paciente cu sclerodermie din Hawaii

Dintre multele cazuri de pacienți pe care le-a tratat, unul i-a rămas prof.dr. Zafer Gülbaş întipărit în memorie. „În primul an de la înființarea unității de transplant reprezentanți ai Departamentului de Servicii Internaționale au venit la mine și mi-au spus: «Există o pacientă din SUA care vrea să vină pentru un transplant. Are sclerodermie». Întâmplarea a făcut că săptămâna următoare mergeam la un congres medical în Hawaii, iar pacienta era din Hawaii. Am spus: «Întrucât voi fi în Hawaii săptămâna viitoare, pot să mă întâlnesc cu pacienta acolo». Și exact asta s-a întâmplat. Am întâlnit-o pe pacientă împreună cu reumatologul ei și, după ce am evaluat-o, i-am spus că este potrivită pentru un transplant.

În sclerodermia în stadiu incipient, dacă se efectuează transplantul la momentul potrivit, pacienta poate rămâne în stare bună pentru o perioadă lungă de timp. După ce m-am întors de la congres, în săptămâna următoare, pacienta a venit la centrul nostru, am efectuat transplantul medular, apoi s-a întors în Hawaii. Această pacientă era profesor asociat la o universitate. La acea vreme, transplanturile de măduvă osoasă erau extrem de scumpe în SUA, așa că ea căuta opțiuni mai accesibile în străinătate. În timpul petrecut la centrul nostru, a experimentat întregul proces și a aflat cum gestionăm tratamentul. Aici, managerii noștri de caz explică pacienților fiecare detaliu al procesului de tratament. Cu informațiile pe care le-a dobândit de la echipa noastră, a scris o carte. Cartea ei este acum vândută în SUA și a fost tradusă în 3 sau 4 limbi. Este disponibilă în multe țări europene și este listată pe Amazon. (Titlul cărții este 5 Steps to Being Your Own Patient Advocate – 5 pași pentru un pacient de a fi avocatul propriei sănătăți”, rememorează profesorul.

Cele mai mari provocări în prezent

Astăzi, una dintre schimbările majore în transplantul de măduvă osoasă este utilizarea crescută a donatorilor haploidentici, adică donatori parțial compatibili, menționează medicul: „Efectuăm transplanturi haploidentice de mult timp și acum avem o experiență semnificativă în acest domeniu. Prin urmare, aplicăm în mod curent această abordare în centrul nostru.

O altă dezvoltare importantă este extinderea transplantului de măduvă osoasă la o gamă mai largă de boli, permițând mai multor pacienți să beneficieze de acesta. În prezent, există o tendință crescândă de utilizare a transplantului de măduvă osoasă în bolile autoimune. În centrul nostru, efectuăm transplanturi și pentru boli autoimune – cu condiția ca specialiștii relevanți, cum ar fi reumatologii sau medicii din alte specialități, să ne trimită pacienții”.

Profesorul admite însă că medicii din alte specialități, în special reumatologii și cei care se ocupă de bolile autoimune, nu au adoptat încă pe deplin această abordare: „Disponibilitatea noilor medicamente moleculare a încetinit tranziția către transplantul de măduvă osoasă în aceste cazuri. Totuși, în timp ce transplantul de măduvă osoasă era considerat anterior scump, astăzi aceste noi medicamente țintite sunt și mai costisitoare. Drept urmare, transplantul de măduvă osoasă a devenit o opțiune relativ mai accesibilă. Mai mult, utilizarea continuă a acestor medicamente scumpe și necesitatea unui tratament pe termen lung prezintă un dezavantaj – aceste medicamente controlează boala doar atâta timp cât sunt administrate. Se cheltuiesc sume enorme de bani pentru ele. În multe țări mai puțin dezvoltate, din cauza limitărilor financiare, transplantul de măduvă osoasă este adesea preferat utilizării medicamentelor pe termen lung. Din acest motiv, transplantul de măduvă osoasă efectuat la timp la pacienții corespunzători devine din ce în ce mai mult abordarea preferată”, subliniază specialistul.

Și, întrucât aproape fiecare pacient are astăzi un donator disponibil, mai spune acesta, utilizarea acestor donatori și gestionarea mai eficientă a complicațiilor transplantului au devenit și mai importante: „Acum există noi medicamente disponibile pentru a ajuta la gestionarea bolii grefă-contra-gazdă (GVHD), una dintre complicațiile-cheie ale transplantului alogen. Este crucial să se includă aceste noi tratamente în planurile de îngrijire a transplantului la momentul potrivit pentru a optimiza rezultatele”.

Ce oferă Anadolu Medical Center

Respectarea standardelor internaționale și structura operațională sunt factorii care-i mențin pe pacienți mulțumiți de îngrijirea oferită la Anadolu. „Ne propunem să oferim cele mai bune rezultate posibile pentru cei pe care îi tratăm. Unul dintre cele mai bune aspecte din spitalul nostru este Departamentul de Servicii Internaționale bine dezvoltat. Când un pacient străin sosește dintr-o altă țară, i se atribuie imediat un traducător din țara relevantă, iar fiecărui pacient i se oferă asistență prin interpret. Interpretul nu numai că facilitează comunicarea, dar acționează aproape ca un manager de caz – urmărind ce s-a făcut, în ce etapă se află pacientul și asigurându-se că procesul continuă fără probleme”, explică profesorul.

Una dintre cele mai critice probleme în transplantul de măduvă osoasă pentru pacienții internaționali este nevoia de sânge. „Banca noastră de sânge funcționează foarte eficient în acest sens. În Turcia, disponibilitatea donatorilor de sânge este mare, iar produsele sanguine, cum ar fi suspensiile de trombocite și globule roșii, pot fi obținute cu ușurință de la băncile de donatori. Pacienților nu li se solicită niciun efort sau resurse suplimentare pentru donarea de sânge”, dă asigurări medicul.

Un alt punct forte important este faptul că Departamentul de Servicii Internaționale are un număr suficient de personal, care asigură continuitatea și coordonarea serviciilor într-un mod foarte organizat.

„Odată ce un pacient este internat, managerii noștri de caz – împreună cu interpreții – explică clar și în detaliu întregul proces de tratament pacientului. Aceștia vizitează în mod regulat pacienții străini și le monitorizează starea. Departamentul nostru de nutriție lucrează, de asemenea, în coordonare cu Departamentul de Servicii Internaționale. Aceștia definesc și planifică nevoile dietetice pe baza culturii sau a cerințelor specifice ale pacientului. După cum știți, preferințele alimentare variază foarte mult în funcție de țară, iar noi adaptăm meniurile noastre în consecință pentru a satisface aceste nevoi”, adaugă medicul.

Recomandări în alegerea centrului potrivit de tratament

În opinia profesorului, trei sunt criteriile importante atunci când un pacient își caută un centru de transplant medular. „Aș recomanda pacienților să caute medici care au cel puțin 20 de ani de experiență în acest domeniu, dacă este posibil. Un alt factor important este numărul de transplanturi efectuate de centru. Până în prezent, noi am efectuat în jur de 4.000 de transplanturi. Îi sfătuiesc pe pacienți să aleagă centre care efectuează cel puțin 50 de transplanturi alogene pe an. Și numărul de pacienți tratați. Pe baza acestor factori, aceștia pot face o alegere mai informată și mai încrezătoare, adaugă specialistul.

Centrul Medical Anadolu, singurul din Europa afiliat la Johns Hopkins Medicine

Centrul Medical Anadolu este o instituție de sănătate înființată în 2005 în Istanbul, Turcia, de către Fundația Anadolu. Este primul și singurul centru din Europa afiliat la Johns Hopkins Medicine, SUA. Centrul oferă o gamă largă de servicii medicale, de la diagnostic și până la tratament, în specialitățile: Oncologie, Hematologie, Neurochirurgie, Urologie, Chirurgie generală și Ginecologie.

La Andolu, diagnosticul de cancer poate fi pus în 48-72 de ore, iar tratamentul poate începe imediat, fără a se intra pe liste de așteptare. Pentru pacienții internaționali, centrul are coordonatori vorbitori de mai multe limbi, oferă asistență pentru călătorii, vize și cazare, servicii de consultanță și de urmărire 24 de ore din 24, șapte zile din șapte, precum și servicii gratuite, inclusiv a doua opinie medicală în termen de 48 de ore, transport la aeroport și documente medicale traduse în engleză, în momentul în care pacientul se externează.

În contextul în care peste 15.000 de pacienți români au beneficiat de tratamente medicale de succes la Centrul Medical Anadolu, centrul a decis să opereze o reprezentanță în București la adresa str. Mitropolitul Nifon, nr. 2a, sector 4, oferind pacienților români acces mai ușor la îndrumări medicale, planificare programări și coordonare a îngrijirilor ulterioare — toate în limba maternă. Prin intermediul acestei reprezentanțe, pacienții români pot beneficia de o a doua opinie medicală gratuită în doar 48 de ore. Relații suplimentare se pot obține la: 0733.111.199 / 0799.499.911

