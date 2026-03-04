Transportatorii cer Guvernului reducerea la jumătate a accizei la carburanți „pentru evitarea unei crize economice fără precedent”

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) a transmis o solicitarea Guvernului pentru a reduce la jumătate accizele la motorină și benzină, potrivit Agerpres. Într-o intervenție la Antena3CNN, ministrul nu a respins o eventuală reducere pe un termen limitat.

Transportatorii solicită măsuri de urgență din partea Guvernului, „pentru evitarea unei crize economice fără precedent, în contextul amenințării de pe piața internațională a carburanților care ar putea avea un impact devastator asupra României”.

Ei amintesc că Ministrul Energiei a revenit marți asupra declarației pe care a dat-o cu o zi înainte despre posibilitatea de creștere a prețului benzinei și motorinei în România la 10 lei pe litru, dacă barilul de petrol va depăși 110 dolari, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Deși declarase inițial că sunt „niște minciuni sfruntate”, Ivan a spus că există acest risc.

„Vrem să fim înștiințați în legătură cu demersurile care se fac, la nivel de guvern, pentru a fi absorbit acest șoc, pentru că simpla declarație a ministrului Energiei în legătură cu presupuse demersuri nu ne ajută cu nimic, mai ales după ce am văzut cum ministrul care trebuia să aibă deja situația sub control s-a contrazis în declarații în mai puțin de 24 de ore, pe același subiect”, spun reprezentanții confederației, potrivit Agerpres.

Jumătate din prețul de la pompă sunt taxe

În opinia transportatorilor, una dintre măsurile imediate ar putea fi reducerea cel puțin la jumătate a accizelor la benzină și motorină, pentru a susține transporturile, industria și consumul de alimente.

Potrivit sursei citate, acciza la motorină a atins un maxim istoric de 466 euro/1.000 litri (circa 2.317,59 lei/1.000 litri), anul trecut, situându-se semnificativ peste minimumul european de 330 de euro.

„Creșterile accizelor la carburanți influențează direct prețul final plătit de consumatori, nu doar pentru benzină și motorină, ci pentru toate produsele și serviciile, ceea ce poate duce, în situația actuală, la cea mai gravă criză economică, România având o economie bazată pe consum”, a susținut președintele COTAR, Vasile Ștefănescu.

În România, 50-55% din prețurile de la pompă sunt taxe colectate de stat, respectiv acciza și TVA. Accizele au crescut de două ori anul trecut și încă o dată la începutul acestui an, iar TVA a fost majorat la 1 august 2025.

Ministrul Energiei: Luăm în calcul o eventuale reducere a taxelor

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că Guvernul ia în calcul o eventuală reducere a taxelor la carburanți, pentru a evita ca prețurile să ajungă la 10 lei pe litru.

„Facem tot ce trebuie pentru a nu ajunge acolo. Luăm în calcul modul în care vom putea să temperăm această creștere inclusiv din zona de reașezare, pe o anumită diferență, pe o perioadă limitată de timp a zonelor fiscale, inclusiv accize. Sunt scenarii de lucru pe care acum le lucrăm”, a spus ministrul Energiei, la Antena 3 CNN.

El a susținut că în România sunt totuși creșteri mai mici decât în alte state europene.

Prețurile în benzinăriile din România au crescut cu 15 bani pe litru miercuri dimineață

În România, prețurile la carburanți au crescut brusc miercuri dimineața, cu 15 bani pe litru. Cea mai ieftină benzină standard costă peste 8 lei, iar unele sortimente de diesel premium au depășit chiar și pragul psihologic de 9 lei.

Deocamdată, potrivit informațiilor HotNews, nu au fost semnalate cozi sau aglomerație în benzinării.

Analiștii și autoritățile se așteaptă ca prețurile să ajungă chiar și la 10 lei pe litru, dacă va mai continua creșterea barilului de petrol.