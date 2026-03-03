Ministrul Energiei s-a răzgândit după nici o zi. „Minciunile sfruntate” privind prețul carburanților sunt acum plauzibile. „Da, există acest risc”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune astăzi că există riscul ca prețul carburanților să ajungă la 10 lei pe litru în benzinăriile din România. Ieri, el a dezmințit acest scenariu.

„Pe datele pe care le-am avut acum două zile, acest scenariu era total improbabil. În momentul de față, dacă barilul de petrol va ajunge la 120-130 dolari, atunci da, există acest risc. Și dacă va mai creşte în continuare preţul la tona de motorină există, din nefericire, acest risc”, a spus el, marți, la Digi24.

Aceasta după ce, luni, într-o conferință de presă, a precizat că România are suficiente stocuri de carburanți pentru 90 de zile în caz de avarie și orice scumpire mai mare de 3-5 bani pe litru la pompă în acest moment nu este justificată.

El a subliniat că sunt „minciuni sfruntate” estimările potrivit cărora benzina și motorina vor ajunge la 10 lei, pentru că nu există niciun argument economic, comercial, rațional care să ducă prețul la pompă la 10 lei.

„Am discutat cu toți actorii de pe această piață”

El a mai spus și că a discutat cu reprezentanții companiilor petroliere, care l-au anunțat că sunt pregătiți să facă față acestei situații.

„Pe fondul informațiilor la nivel public și la nivel confidențial pe care le-am avut încă de săptămâna trecută referitor la anumite mișcări militare în statele din Orientul Mijlociu, am discutat cu toți actorii de pe această piață, care ne-au spus că nu sunt probleme, că sunt pregătiți și ei, și terminalul Oil Terminal, că sunt pregătiți pentru aceste zile, indiferent de cât durează că nu vor exista probleme pe piața carburanților din România. Ne-am diversificat rutele de import, importăm motorină chiar și din Norvegia mai nou”, a completat oficialul guvernamental.

El a mai spus că România are stocuri de carburanți suficiente pentru 90 de zile.

Marile bănci globale estimează barilul de țiței la peste 100 de dolari

După ce SUA și Israel au atacat Iranul, sâmbătă, iar regimul de la Teheran a lansat riposta, prețul petrolului a crescut cu 15%, până la 83 de dolari pe baril marți.

Analiștii din sectorul energetic și marile bănci de investiții la nivel mondial, precum Citigroup și Morgan Stanley, anticipează o creștere a prețului petrolului spre 90 de dolari în această săptămână, cu posibilitatea de a atinge pragul de 100 de dolari pe baril dacă perturbările din Strâmtoarea Ormuz continuă, pe fondul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu.

În România, scenariul negativ arată că prețul carburanților la pompă ar putea depăși 10 lei dacă petrolul ajunge la 90 de dolari pe baril, spune Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, într-o analiză publicată duminică dimineață.