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Rețele de transport electricitate, Foto: Artinun Prekmoung | Dreamstime.com
Actualitate

Tranzacție de 700 de milioane de euro în energie: Preluarea Distribuție Energie Oltenia, cu 1,5 milioane de clienți, de către Premier Energy e în analiza autorităților

Claudia Pîrvoiu
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Consiliul Concurenţei a anunțat marți că verifică tranzacţia prin care Premier Energy PLC intenționează să preia companiile Evryo Power S.A. și Felix Distribution Holdings S.R.L.

  • În urma operațiunii, Premier Energy PLC va dobândi controlul și asupra Distribuție Energie Oltenia (fosta CEZ Distribuție), entitate deținută în prezent de Felix Distribution Holdings.
  • Premier Energy este grupul care în 2024 a cumpărat de la nepotul fostului premier Marcel Ciolacu două proiecte pe hârtie în domeniul energiei.
  • Ce companii sunt parte a tranzacției, ce spune Consiliul Concurenței.

​Conform legislației în vigoare, această operaţiune trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, instituție care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal.

​Premier Energy a anunțat în luna aprilie că va cumpăra Distribuție Energie Oltenia, companie care gestionează rețeaua de electricitate din sud-vestul țării. Tranzacția este evaluată la 700 de milioane de euro și este estimată să se finalizeze în a doua parte a acestui an.