Tranzacție de 700 de milioane de euro în energie: Preluarea Distribuție Energie Oltenia, cu 1,5 milioane de clienți, de către Premier Energy e în analiza autorităților

​Premier Energy a anunțat în luna aprilie că va cumpăra Distribuție Energie Oltenia , companie care gestionează rețeaua de electricitate din sud-vestul țării. Tranzacția este evaluată la 700 de milioane de euro și este estimată să se finalizeze în a doua parte a acestui an.

​Conform legislației în vigoare, această operaţiune trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, instituție care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal.

Consiliul Concurenţei a anunțat marți că verifică tranzacţia prin care Premier Energy PLC intenționează să preia companiile Evryo Power S.A. și Felix Distribution Holdings S.R.L.

​Preluarea va fi realizată prin achiziționarea grupului Evryo de la actualul proprietar, Macquarie Asset Management. Tranzacția implică cumpărarea unei participații de 100% în Felix Distribution Holdings SRL, compania-mamă a Distribuție Energie Oltenia, precum și a unei participații de 100% în Evryo Power SA.

​În cadrul acestei structuri, Evryo Power S.A. furnizează servicii operaționale specializate și asigură funcționarea platformei de distribuție prin diverse funcții operaționale, comerciale și administrative, în timp ce Felix Distribution Holdings S.R.L. activează ca societate de tip holding.

Impactul asupra pieței energetice

​Distribuție Energie Oltenia exploatează o rețea reglementată de distribuție a energiei electrice în regiunea de sud-vest a României, acoperind șapte județe: Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinți, Gorj, Argeș și Teleorman. Rețeaua se întinde pe aproximativ 80.000 de kilometri, deservește circa 1,5 milioane de clienți și reprezintă cea de-a treia cea mai mare rețea de distribuție a energiei electrice din România, fiind o componentă esențială a infrastructurii energetice naționale.

​Grupul Premier Energy activează în România prin intermediul mai multor companii de producere a energiei electrice din surse regenerabile, precum și prin companii prezente pe piața distribuției de gaze naturale și a furnizării de energie electrică și gaze naturale. În prezent, Premier Energy este al treilea mare jucător ca mărime pe piața distribuției de gaze naturale din România (cu o rețea de peste 3.600 km și peste 150.000 de puncte de consum) și al patrulea cel mai mare furnizor de energie electrică din țară.

​Anterior acestei operațiuni, în anul 2024, Premier Energy a cumpărat de la Macquarie Asset Management și furnizorul de energie CEZ Vânzare, companie care deține 1,2 milioane de consumatori. În urma achiziţiei CEZ Vânzare, Premier Energy Group a ajuns să deservească în total aproximativ 2,4 milioane de clienți de energie electrică și gaze naturale în România și Republica Moldova, majoritatea fiind clienţi casnici și întreprinderi mici.

​În Republica Moldova, grupul este cel mai mare distribuitor și furnizor de energie electrică, cu aproape un milion de puncte de consum și peste 840.000 de clienți, deservind aproximativ 70% din totalul locuințelor.

Afacerea cumpărată de la nepotul lui Ciolacu

​Grupul Premier Energy a înregistrat o activitate intensă pe piața energiei din România, în ultimii ani, realizând mai multe achiziții în ultimii ani, atât în domeniul producției, mai ales regenerabile, cât și în zona de furnizare.

​În cursul anului 2024, HotNews a dezvăluit că Premier Energy a achiziționat două proiecte de parcuri fotovoltaice și stocare de energie deținute de Mihai Cristian Ciolacu, nepotul premierului Marcel Ciolacu. Această achiziție a avut loc după ce Mihai Cristian Ciolacu obținuse pentru respectivele proiecte ajutoare de stat în valoare de 22,4 milioane de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și avizele tehnice de racordare de la Transelectrica.

Conexiunile cu Rusia și China

​Premier Energy Group este o companie controlată de fondul de investiţii Emma Capital, deţinut de omul de afaceri ceh Jiří Šmejc.

​În parcursul său de afaceri, Jiří Šmejc a fost partener cu miliardarul Petr Kellner, fostul cel mai bogat om din Cehia, decedat în anul 2021 într-un accident de elicopter. O parte semnificativă din operațiunile lor financiare s-a desfășurat, până în anul 2022, în Federația Rusă, în special pe piața bancară, prin intermediul grupului financiar PPF.

​Conform publicațiilor din Republica Moldova, Jiří Šmejc a deținut o cotă parte în cadrul Polymetal, o companie controlată de Alexandr Nesis, persoană din proximitatea președintelui rus Vladimir Putin. După declanșarea conflictului militar din Ucraina, compania controlată de Šmejc a declarat că s-a retras aproape integral de pe piața din Federația Rusă.

​De asemenea, începând cu luna aprilie 2016, Jiří Šmejc a extins operațiunile comerciale în China. Acesta a declarat public că grupurile „PPF și Home Credit se află la originea inițiativei care a dus la relansarea relațiilor ceho-chineze”. În anii următori, compania Home Credit a devenit unul dintre cei mai mari furnizori de credite de consum de pe piața chineză.

​Ulterior, jurnaliștii de investigație de la publicația cehă Aktuálně.cz au dezvăluit că, în anul 2019, compania Home Credit, în cadrul căreia Jiří Šmejc deținea funcția de CEO și calitatea de acționar minoritar, a contractat societatea de relații publice C&B Reputation Management. Conform investigației media, scopul acestei colaborări a fost îmbunătățirea imaginii companiei și modificarea percepției publice generale asupra Chinei în Republica Cehă.