Tranzacție majoră: Iulian Stanciu vinde și Flanco. Cine îl cumpără și ce intenții are cu retailerul

Iulian Stanciu a ajuns la un acord de vânzare a retailerului român de electronice și electrocasnice Flanco către grupul grec PPC, a anunțat acesta din urmă, care este unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața românească a energiei.

Anunțul vine după ce omul de afaceri Iulian Stanciu, care controlează 98% din Flanco, și-a vândut în acest an și ultimele acțiuni la eMAG și a părăsit compania pe care a condus-o vreme de 17 ani. Celelalte două procente din Flanco sunt deținute de Dragoș Sîrbu.

Flanco va fi cumpărat de subsidiara PPC Koptsovolos, „pentru o sumă ce corespunde unei evaluări a companiei de 35 de milioane de euro.”

„Replicând în România modelul de succes implementat de grupul PPC în Grecia prin achiziția Kotsovolos, această mișcare marchează intrarea pe o piață în creștere rapidă a produselor electrice și electronice – evaluată la 3,6 miliarde de euro – și reprezintă în același timp achiziția celei de-a doua mari rețele de magazine fizice din țară”, se spune în comunicatul PPC.

Prin această tranzacție, grupul elen vrea să accelereze extinderea internațională și transformarea Kotsovolos într-un jucător regional de top și furnizor integrat de aparatură electronică, soluții pentru locuințe și servicii cu valoare adăugată în Europa de Sud-Est.

„Acordul pentru achiziția Flanco marchează o schimbare importantă pentru Kotsovolos: se consolidează ca un jucător regional puternic în Europa de Sud-Est, exportând un model de retail de succes către o piață cu perspective uriașe, capital uman excepțional și consumatori pasionați de tehnologie, cum este România”, a spus directorul executiv al Kotsovolos, Christos Karagiannakis

PPC spune că Flanco va continua să se extindă

„Prin acest acord, Kotsovolos achiziționează o rețea națională puternică de 150 de magazine fizice în peste 100 de orașe din România, cu o suprafață totală de vânzări cu amănuntul de aproape 60.000 mp, o platformă logistică terță de 37.500 mp, peste 1.200 de angajați calificați și peste 14 milioane de vizite ale clienților anual.

Într-o piață în care magazinele fizice tradiționale joacă un rol important, reprezentând aproximativ 70% din vânzări, prezența geografică extinsă asigură acces direct și o relație apropiată cu clienții, printr-o rețea care acoperă peste 55% din gospodăriile românești”, potrivit comunicatului.

PPC afirmă că Flanco va continua să-și extindă activitatea, în timp ce rețeaua sa fizică și infrastructura logistică vor servi drept o platformă critică de „ultimă etapă” pentru Grup, acționând ca punct final de contact fizic pentru distribuția directă și servicii pentru clienți.

„În acest context, PPC România va dezvolta o cooperare strânsă cu Flanco, replicând modelul de succes al PPC de acțiuni comune și sinergii cu Kotsovolos în Grecia. Prin intermediul magazinelor Flanco, soluțiile integrate de tranziție verde ale PPC România — inclusiv instalații fotovoltaice pentru uz rezidențial, pompe de căldură, stații de încărcare pentru vehicule electrice (EV) și soluții pentru energie inteligentă — vor fi promovate, distribuite și susținute tehnic”, se mai spune în comunicat.

Cine este PPC

PPC ca intrat în România în 2023 printr-o achiziție majoră pentru sectorul energetic românesc: achiziția operațiunilor locale ale ENEL. Grecii au preluat astfel un business de distribuție, furnizare și producție de energie.

Potrivit site-lui PPC, Grupul este unul dintre cele mai importante grupuri integrate de utilități energetice din Europa de Sud-Est, cu operațiuni extinse în România, Grecia și Macedonia de Nord.

„Lider pe piața de energie din România și Grecia, Grupul PPC deservește aproximativ 8,6 milioane de clienți și furnizează anual aproximativ 32 TWh de electricitate”, afirmă sursa citată.

Compania a fost fondată în august 1950 și este listată la Bursa de Valori din Atena din 2001.

Foto: Adragosphoto | Dreamstime.com