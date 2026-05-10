Tratamentul pentru cancer care entuziasmează oamenii de știință: „Abia am început să descoperim ce este posibil”

„O adevărată revoluție.” Așa descrie prof. Misty Jenkins, imunolog la Institutul de Cercetări Medicale Walter și Eliza Hall, terapia cu celule CAR T, un tratament oncologic în plină ascensiune, dar încă costisitor, care stimulează sistemul imunitar al organismului pentru a combate boala, scrie The Guardian.

Acest tratament a ajuns în atenția publică după ce, la sfârșitul lunii, martie, actorul Sam Neill, unul dintre protagoniștii celebrelor filme „Jurassic Park”, a dezvăluit că s-a vindecat de cancer după o luptă de aproape cinci ani.

Sam Neill a spus că „era pe ducă”, dar, după ce urmat terapia cu celule CAR T în cadrul unui studiu clinic la Sydney, cancerul a intrat în remisie datprită „științei la cel mai înalt nivel.

„Abia am zgâriat suprafața a ceea ce este posibil”

Istoria terapiei cu celule CAR T (de la „receptor antigenic chimeric”) este una a descoperirilor mici acumulate de-a lungul deceniilor, care au dus la progrese majore în îngrijirea pacienților.

Lansată în anii `90, terapia a cunoscut o creștere explozivă în ultimul deceniu. Patru terapii cu celule CAR T au fost aprobate de Administrația Produselor Terapeutice pentru utilizare în Australia începând din 2018. Toate sunt destinate cancerelor de sânge.

Succesul acestor terapii crește entuziasmul cercetătorilor și al clinicienilor că terapiile cu celule CAR T vor deveni în curând o armă majoră în lupta împotriva cancerului.

Acum este ajustată pentru a combate tumorile solide, cu semne timpurii promițătoare de succes temperate de dificultățile în adaptarea celulelor T pentru a-și găsi ținta. În viitor, s-ar putea chiar să devină un produs injectabil.

„Este o perioadă foarte interesantă pentru imunoterapia cancerului, deoarece simt cu adevărat că abia am început să descoperim ce este posibil”, a spus Jenkins.

Un GPS pentru „ucigașii” sistemului imunitar

Sistemul imunitar este de o complexitate uluitoare. Dacă ne-am îndrăzni să-i rezumăm funcțiile într-o singură frază, am putea spune că acesta apără organismul împotriva invaziilor străine – precum bacteriile, virusurile și ciupercile – și elimină celulele deteriorate sau canceroase.

În arsenalul său se află o varietate de celule albe din sânge care identifică amenințările și le elimină, printre care și celulele T.

Celulele T citotoxice, sau „ucigașe”, sunt mercenarii sistemului imunitar. Proteinele de pe suprafața lor se fixează pe invadatori sau pe celule bolnave, cum ar fi celulele canceroase, și fac găuri în ținta lor, distrugând celula.

Dar celulele canceroase sunt pricepute în a se sustrage detectării. Terapia cu celule CAR T este o modalitate de a întări armata de celule T a organismului pentru a depăși acest deficit. Jenkins descrie terapia ca „adăugarea unui GPS” la celulele T, ajutând ucigașii să-și găsească țintele.

Terapia cu celule CAR-T ar putea înlocui chimioterapia

De asemenea, notează Reuters, un studiu în fază incipientă sugerează că o variantă modificată a terapiei cu celule CAR-T ar putea scuti pacienții cu cancer de sânge de necesitatea unei chimioterapii, care se administrează de obicei în prealabil.

Terapia cu celule CAR-T implică celule imune numite celule T. Acestea sunt recoltate din sângele pacientului, modificate pentru a produce o proteină care vizează cancerul și multiplicate până când ajung la milioane, fiind apoi reinfuzate pacientului. Medicamentele toxice de chimioterapie sunt de obicei administrate în prealabil, pentru a suprima sistemul imunitar și a potența efectul celulelor CAR-T.

Versiunea modificată testată într-un studiu de fază 1 a utilizat un tip specific de celule T cunoscut sub numele de celule stem T de memorie, care se pot regenera, pot supraviețui ani de zile și se pot diferenția în multe alte subgrupuri de celule T.

Pentru studiu, unui grup de pacienți cu diverse tipuri de cancer al sângelui, care fuseseră deja tratați fără succes cu transplanturi de măduvă osoasă, li s-au reinfuzat celule stem T de memorie. Ceilalți au primit perfuzii standard cu celule CAR-T, o terapie care are ea însăși doar aproximativ zece ani vechime. Niciunul nu a primit chimioterapie în prealabil.

Ratele de răspuns complet, în care cancerul a devenit nedetectabil, au fost de 45% în grupul cu celule stem T, comparativ cu 10% în cohorta standard. Ratele globale de răspuns au fost statistic similare în cele două grupuri, au raportat cercetătorii în revista Cell.

„Faptul că pacienții au obținut răspunsuri complete la doze (scăzute)… fără precondiționare prin chimioterapie, validează ani de muncă preclinică și deschide un nou capitol în proiectarea celulelor CAR-T”, a declarat într-un comunicat coordonatorul studiului, Luca Gattinoni, de la Institutul Leibniz pentru Imunoterapie din Regensburg, Germania.

