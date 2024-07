TRAVEL VLOG Dobrogea pe diagonală: De la Cernavodă la Dunavăţul de Jos, via Cetatea Enisala şi portul Jurilovca | Wine Travel & Food Destinations – seria 1, episodul 2

Un periplu printre vinurile şi gastronomia din Dobrogea. Am pornit, dis de dimineaţă, de la Crama Rasova, situată în apropiere de Cernavodă şi am poposit, spre prânz, la Cetatea Enisala, pentru o lecţie de istorie şi de frumuseţe naturală. După amiază, am făcut o binemeritată degustare de vin, chiar pe digul portului din Jurilovca şi am ajuns, mai pe seară, la Dunavăţul de Jos, una din porţile de intrare în Delta Dunării. Ghidul acestei zile extraordinare a fost Valentin Ceafalău – Brand Ambassador la Crama Rasova.

Video integral:

Fragmente din video:

De la Dunăre, până la Cetatea Enisala

Traseul nostru începe de la Crama Rasova, situată lângă oraşul Cernavodă, chiar la „piciorul podului” construit de Anghel Saligny peste Dunăre, de unde plecăm, dis de dimineaţă, călare pe Autostrada Soarelui. Navigăm până la Constanţa, o luăm pe centură, spre spre Ovidiu şi apoi ţinem E87, spre Tulcea, până în dreptul localităţii Babadag. Aici, părăsim drumul european şi cotim la dreapta, spre situl arheologic „Cetatea Enisala”. Am făcut deja 155 de kilometri de la Cernavodă, dar frumuseţea Dobrogei nu ne-a lăsat nicio clipă pradă plictiselii.

Cetatea Medievală Enisala

Cetatea a fost construită în scop militar, defensiv şi de supraveghere a drumurilor de pe apă şi de pe uscat, în a doua jumătate a secolului al XIV-lea, de către negustorii genovezi, care dispuneau de mari sume de bani câştigate din comerţ şi care erau deţinătorii monopolului navigaţiei pe Marea Neagră. Poate fi luată în considerare şi o a doua ipoteză istorică, care atribuie construcţia castelului de la Enisala unui principe tătar. Nu trebuie uitat faptul că regiunea se afla, în secolul al XIV-lea, sub controlul Hoardei de Aur.

Materialele descoperite în urma cercetărilor arheologice şi mai ales monedele bizantine, genoveze, tătărăşti, moldovene, muntene sau turceşti, atestă rolul militar, politic, administrativ şi economic pe care l- a îndeplinit cetatea.

O degustare de vinuri, pe digul portului Jurilovca

De la Cetatea Enisala, ne îndreptăm spre Jurilovca, aflată la nici 20 de kilometri, pe malul lacului Goloviţa. Aici ne aşteaptă, fără îndoială, cel mai plăcut moment al zilei: o degustare de vin, organizată ad- hoc, chiar pe digul portului. Împreună cu Valentin Ceafalău, în acest cadru absolut idilic, am degustat toate cele 5 vinuri din noua gamă „Sur Mer”, de la Crama Rasova.

Denumirea gamei „Sur Mer” este o trimitere la terminaţia pe care o au unele localităţi de pe Coasta de Azur (Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer etc.) şi, într-un cadru mai general, transmite ideea că, la Crama Rasova, marea face parte „din familie”. Elementele vizuale folosite (sticla care imită valurile, năvodul aruncat peste etichetă, simbolistica solară), toate ne duc cu gândul către mare.

Vinurile degustate

• Sur Mer Pinot Gris 2020

• Sur Mer Sauvignon Blanc 2020

• Sur Mer Chardonnay 2020 (partial maturat în butoi de stejar)

• Sur Mer Rozé 2020 (Fetească Neagră/Pinot Noir/Syrah)

• Sur Mer Roşu 2019 (Syrah/Cabernet Sauvignon, maturat 12 luni în baric)

Dunavăţul de Jos, o poartă de intrare în Deltă şi în paradisul gastronomic dobrogean

Mai avem de parcurs ultimii 55 de kilometri care despart Jurilovca de Dunavăţul de Jos, locul unde ne aşteaptă prietenii noştri de la New Hotel Egreta, unde vom şi înopta. Mâine va fi ultima zi, dar şi cea mai grea, a periplului nostru printre vinurile şi gastronomia din Dobrogea. Ni s-a pregătit un spectacol culinar „de proporţii”, stropit din belşug cu vinurile cramei Rasova. Aşadar, un bob zăbavă şi veţi putea vedea, pe viu, toată povestea, într-un material viitor.