Trei frați din Sălaj au dispărut fără urmă. Sunt căutați în două județe

Autoritățile au mobilizat forțe din două județe pentru a găsi trei frați cu vârste cuprinse între 11 și 13 ani.

Rostaș Denis, Ioan și Raluca au fost văzuți ultima oară pe un teren viran de la marginea localității de domiciliu, Borla, județul Sălaj, conform TVR.

Ei locuiau împreună cu mama lor, la o stână din localitate, potrivit Știrile ProTV.

Cei trei copii au dispărut fără urmă joi, când femeia s-a întors cu animalele la stână iar mezinul familiei i-a spus plângând: „A venit cineva după copii și i-a dus”. Mama copiilor a sunat apoi la 112 pentru a semnala dispariția.

Până de curând, cei trei au locuit cu tatăl lor, în județul Cluj. Cuplul este despărțit.

Echipe de jandarmi, polițiști și localnici din județele Sălaj și Cluj îi caută pe minori. Mai multe mesaje Ro-Alert au fost emise de autorități, care au publicat și pozele celor trei frați.

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Autoritățile continuă să-i caute pe cei doi băieți, de 11, respectiv 13 ani, și pe sora lor, de 12 ani.

Polițiștii au făcut apel la cetățeni pentru a-i găsi. Cine îi recunoaște este îndemnat să sune de urgență la 112.

Anchetatorii iau în calcul și varianta răpirii, relatează Digi 24. Un cioban a alertat autoritățile în timpul nopții după ce ar fi văzut unul dintre minorii dispăruți în compania unui bărbat, potrivit relatării unui voluntar care a participat la căutări. Pista nu a fost confirmată oficial până în acest moment de către anchetatori.