Trei giganți ai industriei aerospațiale europene au ajuns la un acord istoric pentru a-și uni afacerile amenințate de ascensiunea SpaceX

Grupurile europene din domeniul aerospațial Leonardo, Airbus și Thales au ajuns la un acord-cadru privind o fuziune propusă a afacerilor lor de sateliți, au declarat luni pentru Reuters două surse familiare cu situația.

Leonardo urmează să organizeze marți o ședință extraordinară a Consiliului de Administrație pentru a discuta detaliile acordului, care va trebui aprobat atât de consiliile de conducere ale companiilor, cât și de către autoritățile europene de reglementare.

Cei mai mari producători de sateliți din Europa au purtat discuții peste un an pentru a crea o nouă companie de fabricație a sateliților, care să concureze la scară mai mare cu rivalii conduși de SpaceX, compania lui Elon Musk care deține serviciul de mare succes Starlink.

Agenția Reuters a dezvăluit luna trecută că cele trei grupuri și-au intensificat eforturile de a-și combina afacerile cu sateliți într-o societate mixtă evaluată la aproximativ 10 miliarde de euro, modelată după afacerea pan-europeană de rachete MBDA.

Negocieri dificile între cele 3 companii aerospațiale europene

Cunoscute la vârful companiilor aerospațiale sub numele „Proiectul Bromo”, negocierile au întâmpinat obstacole pe timpul verii, când părțile nu au reușit să ajungă la un acord privind guvernanța și evaluarea.

Una dintre surse a precizat că negocierile, care implică partajarea tehnologiei și a locurilor de muncă între Franța și Italia, un subiect politic sensibil, nu au fost ajutate de criza guvernamentală care a afectat Parisul.

Obstacolul principal rămas, spun analiștii, va fi trecerea de revizuirea de autoritatea antitrust a Comisiei Europene.

În ultimul deceniu, încercările de a fuziona activitățile cu sateliți au eșuat din cauza preocupărilor legate de formarea unui monopol și rivalităților naționale.

Agenția Reuters notează însă că creșterea spectaculoasă a rețelei Starlink a lui Musk și schimbarea pieței către sateliți mai ieftini au crescut acum presiunea asupra Europei de a-și combina activele sau de a fi împinsă din piață.

Implementarea acordului va dura

Sursele familiare cu discuțiile afirmă că acordul ar putea dura până la doi ani pentru a fi implementat, iar acordul-cadru convenit acum reprezintă primul pas. Săptămâna trecută, Thales a negat informațiile potrivit cărora ar fi ajuns la un acord provizoriu dorit.

Cei mai mari producători europeni de sateliți au concurat mult timp pentru a construi nave spațiale complexe pe orbita geostaționară, dar au fost afectați de apariția sateliților mici și ieftini pe orbita joasă a Pământului.

Acordul va combina activitățile cu sateliți care generează pierderi ale Airbus cu cele ale Thales Alenia Space și Telespazio – două companii controlate în prezent de francezii de la Thales și de grupul aerospațial italian Leonardo.

Firma franceză de consultanță Novaspace estimează că peste 43.000 de sateliți vor fi lansați în următorul deceniu, echivalentul unei piețe de 665 de miliarde de dolari în servicii de fabricație și lansare.