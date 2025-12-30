Trei investitori din „The Big Short” numesc toți un trend economic despre care sunt încrezători că va continua în 2026

De la stânga la dreapta: Jeremy Strong îl interpretează pe Vinnie Daniel, Steve Carell îl interpretează pe Mark Baum, Hamish Linklater îl interpretează pe Porter Collins, iar Rafe Spall îl interpretează pe Danny Moses în filmul „The Big Short” (2015), FOTO: Jaap Buitendijk / Hollywood Archive / Profimedia Images

Michael Burry e cel mai faimos dintre investitorii care au prevăzut prăbușirea pieței imobiliare din SUA în 2007, care a declanșat criza economică globală, însă nu a fost singurul. Trei dintre ei, de asemenea prezentați în filmul „The Big Short” din 2015, au declarat recent pentru Business Insider că pariază cu toții pe aceeași evoluție macroeconomică majoră în 2026.

Printre traderii care au devenit cunoscuți în timpul crizei creditelor subprime s-au numărat membrii unei mici firme de investiții numite FrontPoint Partners. Aceștia îi includeau pe Danny Moses, Vinny Daniel și Porter Collins. Toți trei au părăsit între timp compania și colaborează acum la un canal pe Substack și un podcast numit What Are We Doing?, în care discută despre perspective de investiții contrariene.

Business Insider i-a întrebat recent pe cei trei traderi care sunt pariurile lor macroeconomice cu cel mai mare grad de convingere pentru 2026, iar fiecare a oferit, în esență, același răspuns.

Pe scurt, cei trei au evidențiat o schimbare macroeconomică lentă, dar persistentă, despre care consideră că va pune presiune pe dolarul american.

Bursa americană se pregătește să încheie anul 2025 cu randamente record, impulsionate în principal de pariurile pe inteligența artificială – un domeniu față de care Moses și-a exprimat un anumit scepticism. Cu toate acestea, cei trei investitori spun că își mențin o perspectivă destul de prudentă pe măsură ce se pregătesc pentru anul următor.

Unul dintre investitori amintește de nivelurile datoriei suverane a SUA

Moses a declarat pentru Business Insider că, dacă ar trebui să își exprime printr-o singură tranzacție viziunea macroeconomică în care are cel mai mare grad de convingere pentru 2026, aceasta ar fi un pariu pe aur – o piatră de temelie a strategiei sale de investiții de mai mulți ani.

El consideră că, chiar și după un an în care prețul aurului a depășit record după record, metalul prețios este pregătit pentru noi creșteri pe măsură ce statutul dolarului ca monedă de rezervă globală se erodează. Moses a subliniat că nu vede nimic la orizont care să poată deraia creșterea prețului aurului.

„Între geopolitică și nivelurile datoriei suverane, cred că aurul va continua pur și simplu să crească”, a spus el. „Pentru mine, aurul este lucrul pe care oamenii ar trebui să îl urmărească drept indicator al stabilității economice sau macroeconomice, inclusiv al stabilității dolarului american”, a subliniat el.

Moses a evidențiat slăbirea dolarului american, menționând că o depreciere a monedei SUA tinde să coincidă cu prețuri puternice pentru aur.

Toți cei trei investitori imortalizați de „The Big Short” cred că dolarul își va continua deprecierea în 2026

Vincent Daniel, în prezent cofondator al firmei de investiții Seawolf Capital, vede la râdul său o continuare a investițiilor ce țin cont de deprecierea monedelor fiat, în special a dolarului, și aprecierea aurului.

„Chiar dacă a fost o tranzacție extraordinară, credem că va continua, chiar dacă poate cu mai multe sincope și episoade de volatilitate, dar considerăm că va depăși randamentul indicelui S&P”, a declarat acesta pentru Business Insider.

Daniel afirmă de asemenea că firma sa vede un potențial semnificativ de creștere în piețele emergente, în special în China și Brazilia. El a adăugat că, deși în America Latină au ajuns recent la putere mai multe guverne favorabile mediului de afaceri, Brazilia oferă dobânzi ridicate și randamente reale atractive, pe lângă acțiuni evaluate la prețuri avantajoase.

Collins, manager de portofoliu la Seawolf Capital, a ezitat inițial să indice un singur pariu macroeconomic cu grad ridicat de convingere pentru 2026. Totuși, asemenea lui Moses, el a indicat înspre declinul continuu al dolarului american, adăugând că vede moneda națională a SUA pierzând valoare în raport cu metalele prețioase, aurul fiind un exemplu-cheie.

„Nu știu dacă am o convingere absolută în privința acestui scenariu, dar am o viziune generală că acest lucru se va întâmpla”, a spus el.

Cu toate acestea, Collins a adăugat că prețurile aurului par în prezent ușor exagerate și nu exclude o corecție la începutul lui 2026.