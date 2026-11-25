Generalul Cornel Laurian Stoica și-a cumpărat o casă în Corbeanca, un apartament în Las Palmas și o casă lângă Timișoara fără ca din declarațiile de avere să rezulte care au fost sursele banilor, scrie publicația Reporter de Iași.

Toată averea a făcut-o în ultimii 15 ani, notează ziarul citat, care adaugă că vila din Corbeanca valorează 350.000 de euro, iar Stoica nu a precizat ce valoare are apartamentul din Las Palmas luat în 2019.

Valoarea de piață actuală a unui apartament de 74 mp în stațiunea de lux Las Palmas din Gran Canaria (Spania) este între 150.000 de euro și 300.000 de euro.

Chestorul principal Cornel Laurian Stoica, șeful cel mare al Poliției de Frontieră din România, deține un astfel de imobil în „Orașul cu cea mai bună climă din lume”, cum este supranumit Las Palmas.

Reporter de Iași scrie că, potrivit ultimei declarații de avere disponibilă public, completată de Anda Carmen Stoica, soția generalului, în mai 2025, familia deținea la acel moment:

o casă de 150 mp în Giroda, lângă Timișoara, cumpărată în 2011 (estimare actuală: 250.000 – 300.000 euro)

un apartament în Las Palmas, achiziționat în 2019 (unul de 74 mp costă în medie 220.000 euro)

o vilă în Corbeanca, luată în 2022, cu o suprafața declarată este de 177 mp, cu un preț actual de 350.000 de euro.

Apartament de 58 mp în Timișoara, menționat ca moștenire de soția generalului. Valoarea de piață: 100.000 – 120.000 euro.

Astfel, în ultimii 15 ani, polițistul de frontieră a strâns o avere imobiliară impresionantă, cotată acum la aproximativ 1 milion de euro, deși nu a declarat decât un credit de 18.000 de euro, notează publicația citată.