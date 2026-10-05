 Trei motive ale scăderii vânzărilor Dacia

Vicepreședintele Dacia pentru vânzări, marketing și operațiuni, Frank Marotte, explicat, într-o discuție la care a participat Profit.ro, situația Dacia din acest an marcat de scăderi, dar cu perspective mai bune în ultimele luni ale anului.

Dacia înregistrează în acest an un declin de circa 10 procente față de anul precedent, cu valori chiar mai mare pentru unele modele, inclusiv cele produse în România.

Omul care răspunde direct de vânzările mărcii Dacia la nivel global, Frank Marotte, pune scăderile mărcii din 2026 pe seama accelerării segmentelor electrice pe marile piețe dar și a concurenței europene și chineze pe segmentele de preț ale Dacia.

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