Trei oameni răniți și 80.000 de utilizatori afectați, în urma unei explozii la un sediu Orange din Paris

Logo-ul companiei de telecomunicații Orange, afișat pe fațada unei clădiri de birouri, în Paris, Franța, pe 2 mai 2025. Imagine ilustrativă. FOTO: Vincent Isore / Zuma Press / Profimedia

O explozie s-a produs joi la unul dintre sediile tehnice ale gigantului francez din domeniul telecomunicațiilor Orange din Paris, rănind trei muncitori și întrerupând serviciile de comunicații pentru 80.000 de utilizatori, a anunțat edilul unui district din capitala Franței, potrivit Reuters. Două dintre persoanele rănite se află în stare gravă.

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 10:00 (08:00 GMT) în subsolul unei clădiri de pe Avenue de Saxe din Paris, unde o explozie urmată de un incendiu a rănit trei muncitori ai operatorului de telecomunicații, a declarat primărița districtului 7, Rachida Dati.

Doi dintre răniți se află în stare critică, iar unul este în stare mai puțin gravă, a precizat ea într-un comunicat.

Incendiul a fost stins de pompierii, iar echipele Orange intervin pentru a restabili serviciile de telefonie și internet pentru aproximativ 80.000 de utilizatori afectați de incident, a mai anunțat Dati.