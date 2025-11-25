Trei persoane arestate în Franța, într-un dosar cu acuzații de spionaj pentru Rusia și propagandă de război

Autoritățile franceze au arestat trei persoane sub suspiciunea că spionau pentru Rusia și îi promovau propaganda de război, ca parte dintr-o anchetă care vizează o asociație franco-rusă, potrivit anunțului făcut marți de procurori, relatează AFP.

Arestările vin pe fondul temerilor referitoare la amploarea ingerințelor ruse din Europa, cu capitalele occidentale arătând spre Moscova, în timp ce campana militară a Kremlinului din Ucraina se prelungește.

Unul dintre oamenii reținuți, un bărbat rus în vârstă de 40 de ani, a fost văzut pe imaginile surprinse de camerele video lipind în septembrie postere pro-ruse pe Arcul de Triumf din Paris, spun procurorii.

Bărbatul a raportat apoi prin telefon șefi asociației SOS Donbass, o femeie tot de 40 de ani, suspectată de oficialii francezi din sectorul de contraspionaj că încerca să obțină informații economice de la directorii unor companii franceze.

Șefa SOS Donbass era în vizorul contraspionajului francez

Femeia, care s-a născut în Rusia, se afla pe radarul serviciului francez de contraspionaj, Direcția Generală pentru Securitate Internă (DGSI), cel puțin de la începutul anului.

După ce DGSI a detectat „acțiuni susceptibile să prejudicieze interesele fundamentale ale națiunii”, un magistrat de anchetă a fost numit în martie pentru a investiga mai multe presupuse infracțiuni, inclusiv de „complicitate cu o putere străină”, care este pedepsită cu 10 ani de închisoare.

SOS Donbass se prezintă ca o organizație umanitară care oferă ajutor civililor din Donbas, regiune aflată în estul Ucrainei, care se află parțial sub controlul Moscovei.

A treia persoană aflată în custodia autorităților franceze este un bărbat în vârstă de 63 de ani, născut în suburbia Seine-Saint-Denis din nordul Parisului.

Un al patrulea suspect, în vârstă de 58 de ani, nu a fost plasat în arest preventiv, dar este sub supraveghere strictă și este obligat să se prezinte la secția de poliție o dată pe săptămână.