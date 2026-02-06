Trei persoane reținute după perchezițiile DNA de la Primăria Sectorului 5

Iulian Cârlogea, administratorul public al Sectorului 5, Robert Mihai Bașca, arhitectul-șef al sectorului, și Florin Chioran, director adjunct al Poliției Locale a Sectorului 5, au fost reținuți pentru 24 de ore, în dosarul referitor la modul de eliberare a autorizațiilor pentru construirea de blocuri noi, conform surselor HotNews.

Cei trei vor fi prezentați Tribunalului București, sâmbătă, cu propunere de arestare preventivă, au precizat sursele HotNews.

Vineri, procurorii anticorupție au făcut nouă percheziții, dintre care patru la Primăria Sectorului 5 și cinci la persoane fizice. În dosar sunt investigate presupuse infracțiuni de trafic de influență, luare și dare de mită, în legătură cu emiterea de autorizații pentru construirea unor blocuri noi.

„Faptele investigate ar fi fost săvârșite de funcționari publici și vizează posibile demersuri nelegale pentru urgentarea recepției unui imobil și pentru atestarea edificării unui ansamblu rezidențial, prin proceduri și documente administrative”, a declarat Direcția Națională Anticorupție (DNA) în comunicatul transmis vineri, fără să numească persoanele sau instituțiile publice vizate.

Iulian Cârlogea, nepotul lui Piedone, este city manager în S5 din 2020

Iulian Constantin Cârlogea ocupă funcția de administrator public (city manager) al Sectorului 5 din 2020, când primar era Cristian Popescu Piedone, fratele mamei sale, conform site-ului de investigații Snoop.ro.

CV-ul său arată că Iulian Cârlogea a avut o pauză de un an, în perioada 2022-2023, când a deținut funcția de director general adjunct la Salubrizare Sector 5 SA, companie în subordinea primăriei.

Snoop.ro a dezvăluit că Cârlogea a făcut nuntă la un local de lux pe care Piedone, pe atunci șef ANPC, îl lăudase cu o lună înainte, la un control făcut în calitatea de președinte al ANPC, funcție din care Piedone a fost înlăturat tot în urma unei anchete DNA. Iulian Cârlogea nu a răspuns mesajelor și întrebărilor Snoop pe acest subiect.

Lebăda Luxury Resort & Spa, un complex de cinci stele din Delta Dunării, este deținut de oamenii de afaceri Iulian Robu și Constantin Căpățână, cunoscuți mai ales pentru dezvoltarea complexului Militari Residence.

Snoop a scris că Ana-Veronica Șerban, soția lui Cârlogea, angajată și ea a primăriei, avea un apartament într-un complex deținut de patronii resortului Lebăda, dezvoltatori imobiliari din Sectorul 5.

Primăria lui Piedone le-a eliberat dezvoltatorilor certificate de urbanism în 2023. Conform unei investigații Libertatea realizate de actuala echipă Snoop, Cârlogea mai are doi frați care au lucrat sau lucrează la Primăria Sector 5, George-Cristian (fost consilier local din partea PUSL) și Viorel Cârlogea, care a fost adjunct în Poliția Locală S5. La ora actuală, Viorel Cârlogea figurează pe site-ul instituției ca director executiv la Direcția de control din cadrul Primăriei Sectorului 5.

